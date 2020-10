Welheimer Löwen machen es gegen TB Oberhausen deutlich

Oberhausen. Die Welheimer Löwen sind am Donnerstag souverän in die zweite Kreispokalrunde eingezogen. Die Bottroper besiegten TB Oberhausen mit 7:0.

7:0 hieß es am Ende gegen TB Oberhausen am Donnerstag. Ein durch und durch souveräner Auftritt der Welheimer Löwen, die ihren aktuellen Lauf fortsetzten. So zeigte sich Coach Ramazan Karakus mit dem Auftritt auch hochzufrieden.

„Die Jungs haben heute alles auf den Platz gebracht, was wie uns vorgenommen hatten. Wir sind dominant aufgetreten, hatten ca. 80 Prozent Ballbesitz und haben den Gegner nicht unterschätzt. Die haben schon gute Auftritte in ihrer Kreisliga C hingelegt, die musste man sehr ernst nehmen. Deshalb hat es aber auch gepasst“, erklärte Karakus.

Daniel Galonska für die Welheimer Löwen erneut mit drei Treffern erfolgreich

Bereits nach sechs Minuten klingelte es im Kasten der Oberhausener. Daniel Galonska netzte ein, der Nummer neun bei den Löwen gelingt derzeit alles. In der Liga steht er aktuell bei unglaublichen 23 Toren nach acht Spielen, seinen Lauf setzte er im Kreispokal fort und erzielte in Halbzeit zwei noch zwei weitere Treffer. Zuvor jedoch hatte Koray Yalcin zum 2:0-Pausenstand getroffen (12.). Das war dann auch das einzige, was Karakus nach Spielende ein wenig bemängelte. Die Torausbeute in Hälfte eins hätte schon höher sein müssen.

Nach dem Seitenwechsel bissen die Löwen noch fünf Mal zu, die Spieler des Turnerbundes Oberhausen konnten einem schon ein bisschen leid tun. Die weiteren Treffer in den zweiten 45 Minuten markierten Boubacar Diallo, Daniel Galonska (2), Martinez Gomes und Abdussamet Sert. Unter dem Strich ein nie gefährdeter Sieg für die Welheimer, die damit in die zweite Runde einziehen.

Weitere Ergebnisse vom Donnerstag

