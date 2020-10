Welheimer Löwen: Galonska schraubt sein Trefferkonto auf 23

Oberhausen. Die Welheimer Löwen behalten in der Kreisliga B die Tabellenspitze im Visier. Gegen den PSV Oberhausen gelang der sechste Sieg im achten Spiel.

Nachdem sich die Welheimer Löwen bereits unter der Woche torfreudig zeigten, ließ der B-Kreisligist seinem Offensivdrang auch am Sonntag beim PSV Oberhausen freien Lauf und siegte mit 8:3 (3:0).

Wenngleich sich die Bottroper überdeutlich beim PSV durchsetzten, war ihr Trainer mit dem Verlauf nicht zufrieden. „Wir waren in der Abwehr teilweise zu naiv und haben uns unnötig in Schwierigkeiten gebracht“, so Ramazan Karakus.

Daniel Galonska setzt seinen Lauf auch in Oberhausen fort

Damit sprach der Coach die Phase nach der 4:0-Führung an – nach einer dominanten ersten Halbzeit und dem raschen vierten Treffer waren es plötzlich die Gastgeber, die drei Tore in Folge erzielten und bis auf 3:4 verkürzten.

„Zum Glück haben wir schnell und passend reagiert.“ Der erneut überragende Daniel Galonska erhöhte per Doppelpack auf 6:3 und stellte so endgültig die Weichen auf Sieg. Insgesamt steuerte Galonska sechs Tore bei, der 27-Jährige steht bereits bei 23 Saisontreffern. Die weiteren Treffer erzielten Özgür Keskin und Jeremy-Cem Pappenheimer.

Alle Spiele mit Bottroper Beteiligung am Wochenende

Bezirksliga 8

Fortuna Bottrop - VfB Bottrop 2:2 (Vorbericht)/Spielbericht)

FC Bottrop - ESV Hohenbudberg 2:3 (Vorbericht/Spielbericht)

Rhenania Bottrop - Adler Osterfeld 5:2 (Vorbericht/Spielbericht)

Bezirksliga 14

VfB Kirchhellen - SC Hassel 4:1 (Vorbericht/Spielbericht)

Kreisliga A1 Westfalen

BV Rentfort II - VfL Grafenwald 0:1 (Vorbericht/Spielbericht)

VfB Kirchhellen II - Adler Ellinghorst 2:4

Kreisliga A Niederrhein

Fortuna Bottrop II - BW Fuhlenbrock 2:5 (Vorbericht/Spielbericht)

SuS Oberhausen - Dostlukspor Bottrop 7:0 (Vorbericht/Spielbericht)

Kreisliga B1 Westfalen

Hansa Scholven - VfB Kirchhellen III 5:2

Kreisliga B1 Niederrhein

PSV Oberhausen - Welheimer Löwen 3:8 (Spielbericht)

Fortuna Bottrop III - VfB Bottrop II abges.

Kreisliga B2 Niederrhein

SC Buschhausen III - Polonia Ebel II 9:1

Rhenania Bottrop II - BV Osterfeld II 4:3

FC Bottrop II - SV 1911 Bottrop 4:0 (Spielbericht)

Kreisliga C1 Westfalen

SB Gladbeck - TSV Feldhausen 7:0 (Spielbericht)

SSV Buer III - VfB Kirchhellen IV 4:3

VfL Grafenwald IV - VfL Resse III 3:2

Kreisliga C1 Niederrhein

SF 08/21 Bottrop II - Welheimer Löwen III 3:2

SV Vonderort - HL Oberhausen 4:0 (Spielbericht)

GA Sterkrade II - Dostlukspor Bottrop II

Kreisliga C2 Niederrhein

SV Vonderort II - Safakspor Oberhausen II 5:5

BV Osterfeld III - Dostlukspor Bottrop III 5:6

VfB Bottrop III - Arminia Klosterhardt III 2:2

