Wegen Corona: Spiel der Rhenania-Fußballerinnen verschoben

In der Fußball-Bezirksligagruppe 5 wurde das Spiel der ersten Frauenmannschaft des SV Rhenania Bottrop gegen Gelb Weiß Hamborn 1930 abgesetzt. „Gestern Abend hat uns der Gegner informiert, dass sie zwei Coronafälle haben und die Begegnung nicht stattfinden wird“, verriet Marc Wittstamm.

Testspiel am Mittwoch

Der SVR-Coach hat für den kommenden Mittwoch ein Testspiel ausgemacht. Um 19.30 Uhr wird die Partie gegen die Sportfreunde Königshardt Im Blankenfeld angepfiffen. „Wir haben einige Rückkehrer, die nach Urlaub und Verletzung wieder dabei sind. Auch die, die bisher noch nicht so häufig eingesetzt wurden, sollen Spielpraxis bekommen“, will Wittstamm Fitness und Zusammenspiel in seiner Mannschaft weiter verbessern. Am 18. Oktober findet das nächste Spiel der Rhenania statt: das Derby beim SV Fortuna.

