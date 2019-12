Bottrop. Ab halb sieben steigen Samstag beim Jürgen-Weber-Turnier in Bottrop die Halbfinals. Schon vorher könnte aber echte K.O.-Stimmung aufkommen.

Weber-Turnier: Warum man unbedingt pünktlich da sein sollte

Es war am zweiten Weihnachtstag beim Jürgen-Weber-Turnier der Sportfreunde 08/21: Die Spieler von Dostlukspor hatten gerade mit 2:1 über den FC Bottrop 19 ihren ersten Sieg im Turnier geholt, nahmen wieder auf der Tribüne Platz, schauten hoch zur Anzeigetafel – und einer sagte nur: „Was ist das für eins Turnier?“ Eins, bei dem auch im zweiten Teil der Vorrunde und den Finals am Samstag in der Dieter-Renz-Halle vom ersten Ballkontakt an für Spannung gesorgt ist.

Die erste Runde jeder-gegen-jeden in den beiden Gruppen A und B lief ja am Donnerstag mit vielen erwarteten, aber auch einigen kuriosen Ergebnissen durch. Vor allem in der Gruppe A um den FC 19 und Dostlukspor, aber auch den SV Fortuna, den SV Vonderort und die Welheimer Löwen geht es fast von Null los – nur die Fortunen haben sich schon etwas abgesetzt.

Mit Fortuna und FC 19: Alles offen in Gruppe A

Die Löwen (fünf Punkte), Dostlukspor (fünf Punkte), Vonderort und der FC 19 (jeweils vier) streiten sich womöglich um den zweiten Platz im Halbfinale – wenn aber der FC 19 direkt das Auftaktspiel gegen den SV Fortuna um 14 Uhr am Samstag gewinnt, ist auch das Rennen um den Gruppensieg wieder offen und Fortuna kann sich nicht zu sicher sein.

Ein Augenmerk liegt dabei besonders auf dem Auftritt des FC 19 – nach dem mäßigen Auftritt am Donnerstag hatte Mevlüt Ata schon klar gesagt, dass alles andere als das Weiterkommen eine Enttäuschung wäre. Gespannt sein darf man auch auf Dostlukspor Bottrop.

Dostlukspor Bottrop will sich weiter steigern

Trainer Arslan Nejdet war mit dem wechselhaften Auftritt am zweiten Feiertag den Umständen entsprechend zufrieden: „Wir haben vorher nur einmal in der Halle gespielt und hatten auch ein paar Startschwierigkeiten deshalb“, erklärte er die Niederlage gegen Welheim und das Unentschieden gegen Vonderort – darauf folgten aber vier Punkte gegen die Bezirksligisten FC 19 und Fortuna.

Davon will Nejdet am Samstag mehr sehen: „Mit Donnerstag waren wir zufrieden, aber Samstag wollen wir mehr zeigen, da werde ich auch von der Linie noch mehr eingreifen – bisher habe ich es mir einfach angeguckt.“

Weber-Turnier als Testlauf für die Hallenstadmeisterschaften

Er betonte auch nochmal den Stellenwert des Weber-Turniers: „Das ist ein gut organisiertes Turnier und wir wollen das auch nutzen, um schon mal ein paar Sachen für die Stadtmeisterschaft ausprobieren“ – DSB liebäugelt dann mit dem ganz großen Wurf, „da hängt aber auch ganz viel von der Tagesform ab.“

Zuerst einmal aber heißt es Weber-Turnier, und zwischen den Partien der Gruppe A läuft auch noch die Gruppe B – wenn kein mittleres Hallenfußball-Wunder geschieht, ist da das erste Gruppenspiel zwischen VfB und Rhenania Bottrop um 14.26 Uhr schon das entscheidende Spiel um den Gruppensieg.

Halbfinalspiele laufen ab 18.25 Uhr

Die BSG Mengede, Polonia Ebel und Sportfreunde 08/21 streiten wohl nur noch um die Plätze dahinter. Um 18.25 Uhr beginnen die Halbfinals, für 19 Uhr ist das Finale angesetzt – im Vorjahr sicherte sich Fortuna Bottrop den Pokal gegen Rhenania.

