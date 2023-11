Vierte Pleite in Folge: Adler 07 macht zu viele Fehler

Duisburg. Die Handballer von Adler 07 Bottrop stecken im Leistungsloch. Beim SV Hamborn gab es nach schwacher Leistung die vierte Niederlage in Folge.

Die Handballer der DJK Adler 07 Bottrop treten in der Bezirksliga auch nach dem neunten Spieltag weiter auf der Stelle und mussten bereits die vierte Niederlage in Serie einstecken. Mit einer enttäuschenden Leistung und einem 19:31 (9:14) im Gepäck trat der Adler-Tross am späten Samstagnachmittag zur Heimreise vom Gastspiel beim SV Hamborn an.

Auch Marius Bruckwilder, der an der Seitenlinie für den derzeit abwesenden Robin Mozgol aushilfsweise als Trainer einsprang, konnte den nächsten Rückschlag für die 07er nicht abwenden. So sprach Bruckwilder am Ende von einer „verdienten Niederlage. Wir haben uns zeitweise sehr schwer getan und müssen uns sicherlich irgendwo auch an die eigene Nase fassen.“

Insbesondere eine hohe Anzahl an unnötigen Fehlern habe die 07er deutlich in Rückstand geraten lassen. Bruckwilder: „Wir haben es den Hambornern dadurch recht einfach gemacht, die ihr Spiel dann konsequent durchgezogen haben.“

Bottroper Adler liegen schnell mit 1:7 hinten

Schon eine verkorkste Anfangsphase sollte die 07er in Duisburg entscheidend zurückwerfen. So führte der Gegner nach gerade einmal elf Minuten mit 7:1, weshalb Bruckwilder mit einer frühen ersten Auszeit reagierte. „Die Chancen, die wir hatten, haben wir teilweise zu leicht vergeben“, urteilte der Bottroper Coach. Zwar kamen die Bottroper nachfolgend etwas besser ins Spiel, wirklich rund lief es für die Gäste bis zum Pausenpfiff und angesichts eines klaren Fünf-Tore-Rückstands nach 30 Minuten aber nicht.

Und auch die zweite Halbzeit sollte den Adlern keine Besserung bringen, da die Gastgeber aus Hamborn sich weiterhin von ihrer routinierten Seite zeigten und die Führung bis auf 25:14 ausbauten (45.). Damit war die Partie schon frühzeitig zugunsten des Drittplatzierten entschieden. Bruckwilder: „Am kommenden Wochenende geht es gegen den Tabellenvorletzten aus Alstaden. Eine wichtige Partie, in der das Team wieder ein anderes Gesicht zeigen muss.“

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop