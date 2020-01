Vier Neuzugänge für den SV Fortuna Bottrop

Vier Neuzugänge vermeldete der SV Fortuna für seinen Kader der ersten Mannschaft: Alexandros Matrakos, Aleksander Georgios Ntinas und Aras Nayyef Ausif fanden ihren Weg zum Bottroper Bezirksligisen; zudem wechselte Jason Elbert aus der Zweiten in die Erste.

Sebastian Stempel ist angetan vom Zuwachs. „Es sind durchweg junge und engagierte Spieler, die für die Fortuna spielen wollen, weil sie sich hier wohlfühlen.“ Gute Grundlagen für eine vielversprechende Zukunft auf Rheinbaben. „Sie haben tolle fußballerische Ausbildungen. Auch wenn es da schon mal zu ballverliebt zugeht. Aber es ist ja auch klar, dass sie sich präsentieren wollen.“ Für die Fortuna sei die Verpflichtung junger, hungriger Spieler der beste Weg, die Zukunft zu gestalten. „Wir haben einige Spieler, für die die Familie immer mehr in den Vordergrund rückt“, so Stempel.

Der 19-jährige Matrakos, der beim SV Rhenania seine ersten Erfahrungen sammelte, wurde beim Landesligisten TuS Fichte Lintfort vorzeitig zum Senior erklärt. Bottroper Luft schnupperte er zuletzt für zwei Monate beim VfB. Über die „Kumpelschiene“ kam Ntinas (21) zur Fortuna. Beim VfB Speldorf spielte er bereits in der Oberliga. In der Vita von Ausif (21) stehen die Sportfreunde Königshardt (Landes- und Bezirksliga) sowie der Bundesliga-Aufstieg mit den A-Junioren von Arminia Klosterhardt. Der 23-jährige Elbert, der schon einige Pokalspiele für die Erste absolviert hat, will nun auch den Sprung in die Bezirksliga schaffen.