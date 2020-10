Bottrop. Die Stadtmeisterschaften in Bottrop sind abgeschlossen. Die Titel gehen an den VfB Kirchhellen, BW Fuhlenbrock, SV Rhenania und VfB Bottrop.

Die Spiele um die Titel bei den Stadtmeisterschaften der Jugendfußballer sind abgeschlossen. Zwei Titel gingen an den VfB Kirchhellen, jubeln durften aber auch Nachwuchskicker von BW Fuhlenbrock, Rhenania Bottrop und VfB Bottrop.

A-Junioren

VfB Kirchhellen - BW Fuhlenbrock 2:1

In einem packenden Finalspiel sicherten sich die Talente aus Kirchhellen den Titel. Dabei überschlugen sich in den Schlussminuten die Ereignisse. Marius Mengering hatte Kirchhellen durch einen fulminanten Distanzschuss bereits nach acht Minuten in Führung gebracht. Doch in der Folgezeit untermauerten auch die Fuhlenbrocker ihren Anspruch auf den Titel. Dass die Führung bis zur Halbzeitpause Bestand hatte, lag auch an einem gut aufgelegten Kirchhellener Keeper Robin Kemmann, der einige heikle Situationen entschärfte. Sechs Minuten vor dem Ende erhöhte Kirchhellen durch Paul Engel auf 2:0. Der Treffer war Auftakt einer turbulenten Schlussphase, in der Fuhlenbrock durch Paul Lippens auf 1:2 verkürzte (88.). Schiedsrichter Leon Petersmann hatte nun reichlich zu tun, neben zwei Zeitstrafen musste er noch zwei Fuhlenbrocker mit Rot vom Platz stellen. Mario Bethscheider: sprach am Ende von einem verdienten Sieg, gab aber auch zu Protokoll: „Die Jungs sind nach dem 1:0 vom Gaspedal gegangen und haben Fuhlenbrock wieder ins Spiel kommen lassen.“

Die A-Junioren des VfB Kirchhellen feierten ihren Titel mit Stadtmeisterschafts-Shirts und einer Planwagenfahrt. Foto: VfBK / Fremdbild





B-Junioren

BW Fuhlenbrock - VfB Kirchhellen 5:1

Bei den B-Junioren setzten sich am Samstag die Kicker aus Fuhlenbrock die Stadtmeister-Krone auf. „Ich habe in jeder Szene gesehen, dass meine Mannschaft den Titel unbedingt will“, erklärte ein zufriedener Steffen Ludwig nach dem Schlusspfiff. Fuhlenbrocks Trainer sah einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft und durfte bereits nach 13 Minuten im Nieselregen die Führung durch Felix Mühlberg notieren, Janosch Cifra erhöhte noch vor der Halbzeitpause auf 2:0 (27.). Das 3:0 durch eine Bogenlampe von Justin Kolek bedeutete kurz nach dem Seitenwechsel die Vorentscheidung. Kirchhellen kam zwar noch auf 1:3 heran (50.), musste aber noch zwei weitere Gegentreffer durch Noah Rosrodowski hinnehmen. „Die Jungs waren topmotiviert und haben toll zusammengespielt“, kommentierte Ludwig den verdienten Titelgewinn seiner Mannschaft.



C-Junioren

BW Fuhlenbrock - Rhenania Bottrop 0:1

70 spannende Minuten um den Stadtmeistertitel lieferten sich am Samstag die C-Junioren von BW Fuhlenbrock und Rhenania Bottrop. In einem abwechslungsreichen und über weite Phasen ausgeglichenen Spiel erzielte Sandro Bewersdorf in der 23. Minute das Tor des Tages. Die Rhenanen verteidigten die Führung bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Niklas Menrath geschickt. Trainer Radoslaw Jankowski war zufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs: „Fuhlenbrock war ein starker Gegner. Aber wir haben das richtig gut gemacht. Die Taktik, auf Konter zu lauern, ist aufgegangen.“ Einen Wermutstropfen hatte der Titelgewinn allerdings. Rhenanias Adam El Ayoubi brach sich in einer unglücklichen Aktion auf dem nassen Rasen den Arm und musste ins Krankenhaus gebracht werden.



D-Junioren

BW Fuhlenbrock - VfB Kirchhellen 0:0 (2:4 n.E)

Das vielleicht spannendste Finale der Jugendstadtmeisterschaften wurde in Fuhlenbrock ausgetragen. Die Blau-Weißen Gastgeber hielten gegen den Kirchhellener Bezirksligisten 60 Minuten lang sehr gut mit und mussten sich nur unglücklich im Elfmeterschießen geschlagen geben. „Die Jungs waren natürlich traurig, aber wir sind stolz auf die Leistung, die die Mannschaft gezeigt hat. Wir waren die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe“, kommentierte Fuhlenbrocks Trainer Sven Kuhlmann. Vom Elfmeterpunkt scheiterten gleich zwei Fuhlenbrocker an den Reflexen von Kirchhellens Schlussmann. Der VfB zeigte dagegen vom Elfmeterpunkt keine Nerven und verwandelte jeden Versuch.

Die E-Junioren des VfB Bottrop feierten ihren Titelgewinn mit ihrer Lieblingspizza. Foto: VFB / Fremdbild





E-Junioren

Rhenania Bottrop - VfB Bottrop 0:13

Das Finale der E-Junioren war eine klare Angelegenheit, hatte einen verdienten Sieger aber auch einen würdigen Zweiten, der trotz klarer Unterlegenheit zu keinem Zeitpunkt den Kopf hängen ließ. „Der Gegner war mit seinem Jungjahrgang angetreten. Wir waren körperlich im Vorteil“, kommentierte Philipp Drießen. Der Trainer des VfB Bottrop schickte ein Lob an die unterlegene Mannschaft hinterher: „Die Rhenanen haben wirklich tapfer und fair dagegen gehalten.“ Der Nachwuchs des VfB Bottrop machte schon in der ersten Halbzeit alles klar und ließ den fünf Treffern nach dem Seitenwechsel noch acht weitere folgen. In die Torschützenliste trugen sich ein: Luis Adamski (3), Phil Taubitz (2), Igor Tadic (2), Maximilian Pottebaum (2), Ilkan Candir, Stefanos Nikolaidis, Lino Justus und Deimantas Tamoschaitis. Ihren Stadtmeister-Titel feierten die Kicker aus dem Jahnstadion anschließend gebührend in ihrer Lieblingspizzeria Romantica.

