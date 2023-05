Vier Bottroper Schulmannschaften in Bezirks-Endrunde dabei

Bottrop. Gegen die Kreismeister aus Recklinghausen setzten sich die Bottroper Schul-Fußballmannschaften durch und sind eine Runde weitergekommen.

Für die erfolgreichen Fußballteams der Bottroper Schulen stand die erste Runde auf Bezirksebene auf dem Spielplan.

Die Stadtmeister trafen auf die Kreismeister aus Recklinghausen. Gleich vier Mannschaften konnten sich für die Bezirksendrunde in der jeweiligen Altersklasse qualifizieren.

Nächste Runde findet beim FC Schalke 04 statt

Auf dem Kunstrasen im Jahnstadion empfing das Josef-Albers-Gymnasium in der Wettkampfklasse 3 (Jg. 2009 – 2011) die Wolfgang-Borchert-Gesamtschule aus Recklinghausen, das Team der Wettkampfklasse 2 (Jg. 2007 – 2009) traf auf die Realschule aus Waltrop. Am Ende lösten beide Mannschaften verdient das Endrundenticket und freuen sich nun auf die Teilnahme an der Endrunde im Regierungsbezirk Münster, die am 10. Mai auf dem Trainingsgelände des FC Schalke 04 stattfindet.

Das WK 3-Team feierte beim 17:0-Erfolg ein wahres Torfestival, die Jungs in der WK 2 siegten mit 5:3 in der Verlängerung. Dabei gelang ihnen nach einem 1:3-Rückstand gegen einen effektiven Kontrahenten in der Schlussphase die verdiente Aufholjagd zum 3:3, ehe die Jungs des Josef-Albers-Gymnasium in der Verlängerung die eigene Überlegenheit auch in Tore ummünzten und zum 5:3-Endstand davonzogen. „Das war ein bissiger und guter Gegner, der uns das Leben sehr schwer gemacht, aber wir haben verdient gewonnen“, bilanzierte Sportlehrer Daniel Casado.

Techniktraining vor dem Spiel

Für die Mannschaften in der Wettkampfklasse 4 (Jg. 2011 – 2013) ging es in Marl um den Einzug in die Bezirksendrunde. Im Rahmen des DFB-Schul-Cups 2023 stand vor dem Duell auf dem Kleinfeld zunächst eine Technikübung auf dem Programm.

Bei den Jungen setzte sich das Josef-Albers-Gymnasium mit 7:1 gegen das Hittorf Gymnasium aus Recklinghausen durch. „Das war vor allem in der ersten Halbzeit sowie im Technikteil eine ganz starke Leistung. Da war unser Gegner chancenlos“, freute sich Sportlehrer Jonas Imberg. Die Mädchen der Marie-Curie-Realschule konnten trotz Dauerregens ebenfalls glänzen. Angeführt von Eda Yalcin aus der Nachwuchsriege der SG Essen-Schönebeck feierten sie einen 8:2-Erfolg über die Martin-Luther-King-Schule aus Marl. „Die Mädchen haben das eigene Tor gut verteidigt und über die gesamte Spielzeit Druck auf den Gegner ausgeübt. Neben der herausragenden Einzelleistung von Eda Yalcin war es aber auch eine geschlossene Teamleistung“, lobte Sportlehrer Danny Walkenbach. Für beide Mannschaften geht es nun am 11. Mai in Coesfeld mit der Endrunde im Regierungsbezirk Münster weiter.

