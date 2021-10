VfR Polonia Ebel muss gegen die Minimalisten der Liga ran

Bottrop. Der VfR Polonia-Ebel muss defensiv deutlich besser werden. Gelingt dies aber, kann es in der verrückten Liga ganz schnell nach oben gehen.

So gut dem VfR Polonia-Ebel der Sieg vor zwei Wochen gegen den VfR Oberhausen II tat, so ein großer Rückschlag war die klare 0:3-Pleite gegen Blau-Weiß Fuhlenbrock II in der vergangenen Woche. Mit sechs Punkten steht Polonia weiterhin weit unten in der Tabelle. Nur Concordia Oberhausen und der VfR II spielen bisher eine schlechtere Saison. Vor allem die 17 Gegentore zeigen, woran es bei den Bottropern aktuell hapert.

Am Sonntag empfangen sie die zweite Mannschaft der DJK Arminia Lirich auf der eigenen Anlage (Anstoß 15 Uhr, Lichtenhorst 12). Die Arminen haben auch erst einen Zähler mehr als Polonia eingefahren, stehen mit dieser Bilanz, aber auf Rang fünf.

Polonia-Ebel möchte eigentlich ins obere Mittelfeld

Dies zeigt, wie eng es in der Liga zugeht. Startet Polonia einmal eine Serie, kann es ganz schnell nach oben gehen. Die Oberhausener sind die Minimalisten der Liga. Sie haben zwar erst acht Gegentore erzielt und stellen damit nach Spitzenreiter Rhenania II und dem Tabellenzweiten FC II die drittbeste Defensive der Liga, sie haben aber auch erst sechs Treffer geschossen -- nach Concordia und mit dem VfR II die zweitschlechteste Bilanz.

„Die bisherige Bilanz ist nicht unser Anspruch. Wir wollen am Wochenende gewinnen, das ist das Ziel. Es fehlen einige krankheitsbedingt, aber ich bin positiver Dinge“, so VfR-Trainer Arkadiusz Ronka.

Mehr Sportnachrichten aus Bottrop gibt es hier.