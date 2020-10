VfR Polonia Bottrop bändigt die Welheimer Löwen

Der sechste Spieltag der Fußball-Kreisliga B stand ganz im Zeichen des Derbys. Denn mit dem VfR Polonia Ebel und den Welheimer Löwen trafen in der Staffel 1 zwei Bottroper Klubs aufeinander, die es sich beidesamt zum Ziel gesetzt haben möglichst weit oben in der Tabelle mitmischen zu wollen. Das Lokalduell fand in der gastgebenden Polonia einen verdienten Sieger, die Elf von Ebel-Trainer Andreas Hendel setzte sich gegen insgesamt zu schwach auftretende Löwen mit 3:1 (3:0) durch und fügte dem Team von Gäste-Coach Ramazan Karakus zugleich die erste Saisonniederlage zu.

„Das war unheimlich wichtig für unser Selbstvertrauen, insbesondere nach dem enttäuschenden Pokalspiel gegen Alstaden war es die Reaktion die wir uns erhofft hatten“, äußerte sich Ebels Andreas Hendel, „die erste Halbzeit war absolut ausschlaggebend für unseren Sieg.

Polonia mit starker erster Hälfte

In diesen 45 Minuten waren wir nach meinem Empfinden sehr stark und haben uns dadurch auch die drei Punkte verdient.“ Tatsächlich wurde die Anfangsphase durch ein vorsichtiges Abtasten beider Teams bestimmt – ein unnötiges Risiko sollte tunlichst vermieden werden. Den ersten Fehler begingen schließlich die Gäste im rot-weißen Dress nach einer knappen Viertelstunde, welchen Polonia-Torjäger Pascal Kaluza mit der ersten echten Torchance gleich zum 1:0 zu nutzen wusste (14.).

„Damit hat Polonia ein wenig die Kontrolle auf dem Feld übernommen, wir wirkten zu ideenlos und zu verkrampft“, ordneten die Löwen das Spielgeschehen ein.So ergaben sich für die Ebeler fortan einige Freiräume, immer wieder übten die Hausherren Druck aus und profitierten in der 35. Minute schließlich von einem Strafstoß. Diesen verwandelte Przemyslaw Radwanski sicher zum 2:0. Auch im Anschluss blieben die in schwarz gekleideten Polonen dominant und bauten den Vorsprung noch vor dem Pausenpfiff mit der letzten Angriffsszene durch den gut aufgelegten Radwanski auf 3:0 aus.

Selbstbewusst in die zweite Halbzeit

„Mit dieser Führung im Rücken konnten wir natürlich selbstbewusst in die zweite Halbzeit gehen“, so Polonia-Coach Hendel, „dazu hatten wir auch das Glück ein wenig auf unserer Seite.“ Denn die Löwen gaben sich noch nicht geschlagen, auf beiden Seiten wurden einige Torchancen verbucht. Schließlich bekam die Elf von Welheim-Trainer Karakus in der 66. Minute ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen, doch Löwen-Stürmer Daniel Galonska scheiterte vom Punkt an Torhüter Dariusz Lebiosz. Keine fünf Minuten später ertönte dann erneut der Pfiff des Unparteiischen, wieder wurde auf Strafstoß für die Löwen entschieden.

Diesmal trat der eingewechselte Onur Karakus an und verwandelte zum 1:3 (70.). „Hätte unser Gegner schon beim ersten Versuch getroffen, wäre es womöglich nochmal spannend geworden“, so Hendel, „im Endeffekt konnten wir das Ding aber ruhig ins Ziel bringen.“ Zwar witterten die Gäste nach dem Anschlusstor nochmal ihre Chance, weitere Treffer sollten bis zum Schluss aber nicht mehr fallen. So holte Polonia Ebel einen letztlich ungefährdeten vierten Saisonsieg, während die Löwen ihre erste Pleite zu verkraften hatten.

Polonia Ebel - Welheimer Löwen 3:1 (3:0)

Tore: 0:1 ( 13. ) 0:2 ( 35. FE ) 0:3 ( 45. )1:3 Onur Karakuş (70. FE )

Polonia: Lebiosz - Kepa (R. Zareba, 79.), Ronka, Mauer, Tufan (M. Zareba, 88.), Kaluza (Budnik, 82.), Radwanski, Budnik, da Silva Oliveira (Wieczorek, 55,), Willkowski

RWW: Jürges - Yalçın (Karakuş 46.), Ochs, Nickel, El-Dimassi ,Keskin ( Sert 46.), Diallo, Martinez Gomes ( Alacam 60.),Tuğ, Houssein ( Al-Hakim 46.), Galonska

Weitere Berichte über den Sport in Bottrop lesen Sie hier.