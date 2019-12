VfR Ebel startet seine Serie mit einem dreckigen Sieg

Tabellenführer BW Fuhlenbrock verteidigte am Sonntag seine weiße Weste, ohne sich die Fußballschuhe schmutzig machen zu müssen. Dafür flog umso mehr Dreck am Lichtenhorst, wo sich der VfR Ebel den zweiten Sieg in Folge erkämpfte.

BW Fuhlenbrock – GW Holten II 2:0

Durch die Absage von Schlusslicht GW Holten II blieb BW Fuhlenbrock am Sonntag ohne Einsatz. Die Saisonpunkte 43 bis 45 wanderten so quasi auf dem Sofa in die Bilanz des Spitzenreiters, der dazu hocherfreut den Patzer des ärgsten Verfolgers VfR 08 Oberhausen II zur Kenntnis nahm. Zehn Zähler beträgt inzwischen der Vorsprung, nächsten Sonntag kommt es dann zum direkten Duell.

VfR Ebel – SC Buschhausen III 2:1

Begriffe wie „Kampfspiel“ oder „dreckiger Sieg“ sind erfunden worden für das Duell am Sonntag zwischen dem VfR Ebel und dem SC Buschhausen III. Denn von Minute zu Minute verwandelte sich die Asche am Lichtenhorst mehr in einen Morast, was den Hausherren durchaus zu Gute kam. „Buschhausen ist daran nicht gewöhnt und wir haben wirklich alles reingehauen“, freute sich Marcel Paul.

Der Trainer sah eine weitere Steigerung zur Vorwoche, die sich diesmal auch in den Standards ausdrückte. Neuzugang Maurice Saitta etwa zirkelte einen Freistoß nach 13 Minuten zur Führung in die Maschen, auch der zweite Treffer fiel nach einem ruhenden Ball.

In die Asche kniete sich der VfR Ebel beim Sieg am Sonntag gegen den SC Buschhausen III, hier Dirk Holz und Maurice Saitta (r.). Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Von der Mittellinie brachte Robin Holthkamp die Kugel in den gegnerischen Sechzehner, wo Arkadiusz Frankiewicz per Kopf zur Stelle war (35.). Damit ging es auch in die Halbzeit, aus der Ebel einen Kaltstart erwischte. Ebenfalls per Freistoß erzielte Buschhausen das 1:2 – Torhüter Marius Schneider sah dabei unglücklich aus (52.).

Seinen Fehler machte der Keeper in der Folge aber wieder wett. „Er hat einen Sahnetag erwischt und uns den Sieg festgehalten“, bemerkte Marcel Paul. Die Hausherren wehrten die vielen Angriffe des SC so ab und feierten den zweiten Sieg in Folge. Paul dazu: „Die Moral steigt natürlich umso mehr.“



TSV Safakspor Oberhausen – SV 1911 Bottrop 8:2

Den Tiefpunkt eines ohnehin schon schwierigen Halbjahres erlebte der SV 1911 Bottrop am Sonntag in Oberhausen – was Trainer Daniel Pietryszek fassungslos machte. Drei Gegentore vor und fünf Gegentore nach dem Seitenwechsel fielen auf teils einfachste Art und Weise. „Das hatte mit Fußball wenig zu tun und war ein Offenbarungseid. Ich bin im Moment ratlos“, sagte Pietryszek am Abend bei dem Versuch, die 90 Minuten mit einer Flasche Wein zu verdauen.

Die Ehrentreffer für die Bottroper markierten Jean Pierre Konarski (13.) und Louis Degenhardt (63.). Zum Jahresabschluss kommt nächsten Sonntag der VfR Ebel in die Weywiesen – aktuell der Gegenentwurf zu den 1911ern.

