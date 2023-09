VfL Grafenwald verteidigt mit 4:1-Erfolg die Tabellenführung

Sophie Fockenberg markierte gegen den SV Horst-Emscher 08 drei Treffer. Die Spielerin des VfL Grafenwald führt mit acht Treffern in zwei Spielen die Torjägerliste der Kreisliga an.

Gelsenkirchen. Drei Spiele, neun Punkte: Die Fußballerinnen des VfL Grafenwald bleiben an der Spitze der Kreisliga. Gegen Horst-Emscher gewinnt das Team 4:1.

Nach dem kampflosen Dreier gegen den SC Hassel und dem 20:0 gegen den FC Herne war das Frauenteam des VfL Grafenwald erneut erfolgreich: Beim SV Horst-Emscher 08 setzte sich die Mannschaft von Steffen Drews und Simon Witt mit 4:1 (3:0) durch. „So klar und deutlich, wie sich das anhört, war es aber nicht. In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch - es hätte auch 9:5 für Horst oder für uns enden können“, relativierte Witt den dritten Sieg in Serie.

Aus der Sicht der Gäste waren die ersten 20 Minuten „total zerfahren“. Die Wöllerinnen hatten Mühe, die Kontrolle über die Begegnung zu erlangen. Nichtsdestotrotz kamen sie mit schönen Aktionen zu ihren Toren. Nach neun Minuten passten sie in den Lauf von Sophie Fockenberg, die im Horster 16-Meter-Raum zwei Gegenspielerinnen austanzte und den Ball ins Tor schob.

Nur fünf Minuten später schloss Fockenberg den zweiten Angriff des VfL ebenfalls erfolgreich ab. In der 24. Minute fiel der nächste herausgespielte Treffer durch Fockenberg. Doch selbst diese Effizienz und die deutliche Führung gaben dem Spiel der Gäste keine Ruhe.

Kathrin Schaffrath pariert einen Strafstoß

Unmittelbar nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit verkürzten die Gelsenkirchenerinnen auf 1:3. Nach einer langen Flanke auf den zweiten Pfosten gelang es Saskia Melchin, Kathrin Schaffrath im VfL-Tor zu überwinden. „Da haben sie Lunte gerochen und waren immer mehr am Drücker. Aber auch wir haben richtig gut nach vorn gespielt. Bei dem heißen Wetter sind nicht immer alle mit nach hinten gelaufen, nicht bei uns und auch nicht bei Horst, da war halt Platz auf dem Feld“, beschrieb Witt diese Phase des Spiels. Den Treffer zum 4:1-Endstand erzielte Anna-Lena Schnieder bereits in der 50. Minute.

In der Offensive hatte der VfL nun an Effizienz verloren, in der Defensive zeigte sich Schaffrath als der gewohnt starke Rückhalt. Sie hielt nicht nur einen Elfmeter, sondern war auch bei fünf weiteren hochkarätigen Möglichkeiten der Gastgeberinnen auf dem Posten. „Wir müssen Sicherheit in unser Passspiel bekommen“, meinte Witt abschließend. „Nächste Woche kommt Schalke III. Ich kann sie nicht einschätzen, aber wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen und die Punkte zuhause behalten.“

