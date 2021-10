VfL Grafenwald unterliegt dem SV Zweckel II mit 3:4

Grafenwald. Dem VfL Grafenwald gelingt im Heimspiel gegen den SV Zweckel II zunächst die Aufholjagd, am Ende reicht es jedoch nicht zu einem Punktgewinn.

Der VfL Grafenwald ist auf Platz 14 der Kreisliga A zurückgefallen. Die Kicker um Sven Koutcky mussten sich am Sonntag dem SV Zweckel II mit 3:4 geschlagen geben.

Sven Koutcky hatte seinen Platz an der Seitenlinie gerade erst eingenommen, da musste sich der Trainer des VfL Grafenwald bereits zum ersten Mal ärgern. Die Reserve des SV Zweckel legte am Sonntag einen Blitzstart hin und traf schon nach einer Spielminute durch Benjamin Flohr zur Führung. Die Grafenwälder Ausgleichsbemühungen wurden in der 26. Minute durch den zweiten Gladbecker Treffer (Marcel Ofiera) gekreutz. Die Schlussphase des ersten Durchgangs gehörte dann aber den Hausherren. Grafenwalds Henrik Friegel gelang nach 40 Minuten der Anschlusstreffer und Oliver Aspöck markierte nur wenig später sogar den Ausgleichstreffer.

VfL Grafenwald kassiert auch in Hälfte zwei frühe Gegentore

Mit dem sicheren Gefühl, die Serie von zwei Niederlagen in Folge brechen zu können, gingen die Grafenwälder in den zweiten Durchgang. Doch der VfL machte den selben Fehler wie in der ersten Halbzeit. Es waren noch keine fünf Minuten im zweiten Durchgang gespielt, da jubelte Zweckel zum dritten Mal, Marcel Ofiera brachte den Nachbarn mit seinem zweiten Treffer wieder in Führung. In der 56. Minute erhöhte Mirza Haitham sogar auf 4:2. In der 80. Minute sah ein Grafenwälder die Ampelkarte. Hoffnung keimte aber trotzdem noch einmal auf. Zweckels Wladimir Schwanke produzierte ein Eigentor. Der Ausgleichstreffer wollte den Wöllern aber nicht mehr gelingen.

Die Trauben werden für den VfL auch am kommenden Sonntag hoch hängen. Denn dann müssen Koutcky und Co. zum Tabellenführer FSM Gladbeck.

