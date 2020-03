VfL Grafenwald setzt gegen Beckhausen zum Höhenflug an

Jens Kurapkat

Für den VfL Grafenwald begann der Auftakt in die Restsaison mit einer perfekten Woche: Nach dem 4:2-Auswärtssieg am Donnerstag in Preußen Gladbeck, besiegten die Wöller am Sonntag SuS Beckhausen mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Mustafa Yildiz - in sehenswerter Manier.

„Wir hatten die ganze Saison das Glück nicht auf unserer Seite - heute war es dann aber mal der Fall“, freute sich Grafenwalds Trainer Sven Koutcky nach dem Spiel. Damit spielte der Wöller-Trainer auf das Aluminium-Glück seines Teams und einen nicht gegebenen Strafstoß für Beckhausen an. „Den Elfmeter hätte man schon geben können“, gab Koutcky zu. Am Ende des Tages war es ihm aber auch egal: „Das war ein Kampfsieg mit viel Dusel. Es freut mich aber viel mehr, dass wir endlich mal zu null gespielt haben.“

Das goldene Tor erzielte Grafenwalds Stürmer Mustafa Yildiz bereits in der 26. Minute. Einen langen Einwurf von Joram van Ellen bis in den Fünfmeterraum schloss Yildiz mit einem halben Seitfallzieher unhaltbar ins Gelsenkirchener Gehäuse ab. Koutcky lobte seinen Spieler: „Das hat Mustafa ein wenig in Serge Gnabry-Manier gemacht.“

Grafenwald macht damit weiter Boden auf die untere Tabellenregion gut: Als Tabellenzwölfter haben die Wöller jetzt acht Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrang.