Grafenwald. Trotz der aus Sicht des VfL Grafenwald unglücklichen Platzwahl, will das Team an die letzten Wochen anknüpfen. Es wird auch eine Kopf-Aufgabe.

In einem Gehege muss der VfL Grafenwald sicher nicht antreten, doch das Gefühl von einem Käfig komtm auf - denn so nennen sie den schwer zu bespielenden, kleinen Ascheplatz des SV Zweckel, auf dem der VfL sich am Sonntag mit der zweiten Mannschaft des SV messen wird.

So richtig glücklich über die Platzwahl ist VfL-Trainer Sven Koutcky nicht. Er hätte den Rasenplatz vorgezogen und findet es ein wenig schade, dass man auf dem engen Nebenplatz ausweichen muss. Aber natürlich soll das keine Ausrede für etwaige Punktverluste sein, so Koutcky: „Wir nehmen es, wie es kommt und werden natürlich alles daran setzen, unsere bisher gute Saison weiter erfolgreich zu gestalten.“ Mehr Sorgen bereitet ihm da schon die lange Verletztenliste.

VfL Grafenwalds Koutcky hofft auf ein Team, dass sich auf dem Platz zerreißt

Unter anderem werden Oliver Aspöck, Jonas Damann und Julian Kruse nicht zur Verfügung stehen, der Einsatz von Fabio Antonio-Stolte ist fraglich. Allen Unkenrufen zum Trotz erwartet der VfL-Coach, dass sich die Mannschaft zerreißt.

Mit Freude berichtet er, dass seine junge Mannschaft mit Begeisterung und Lernwilligkeit auf dem Platz steht und die Saison bisher erfolgreich gestaltet, den einen oder anderen Nackenschlag inklusive. „Aber aus denen kann und muss man eben lernen.“ so Koutcky.

