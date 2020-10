VfL Grafenwald ist gegen Horst-Süd auf Wiedergutmachung aus

Bottrop. Nach der 1:8-Niederlage gegen die Reserve von YEG Hassel, will der VfL Grafenwald gegen den BV Horst-Süd wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Unter der Woche mussten Sven Koutcky, Trainer des Fußball-A-Kreisligisten VfL Grafenwald, und sein Co-Trainer Ralf Lazar einiges an psychologischer Aufbauarbeit leisten. Die 1:8 Klatsche am vergangenen Sonntag bei YEG Hassel II hatte doch einige Spuren bei der jungen Mannschaft der Wöller hinterlassen. Viel zu tun also für das Trainerteam.

Koutcky-Team hatte am 1:8 zu knacken

„Das ist an unserer jungen Mannschaft nicht spurlos vorbei gegangen, da hatten einige ganz schön dran zu knacken. Wir haben die Fehler, die im Abwehrverhalten passiert sind, angesprochen und jetzt muss das am Sonntag auf dem Platz umgesetzt werden“, so Koutcky.

Mehr Übersicht, ein ruhigeres Aufbauspiel sowie mehr Bindung zwischen Abwehr und Mittelfeld erwartet der Trainer von seiner Mannschaft. Und Geduld. „Wenn der Gegner so dominant auftritt wie am vergangenen Spieltag, muss auch mal das Tempo aus dem Spiel genommen, der Ball in den eigenen Reihen gehalten werden. Die Spieler sollen ihre Positionen halten, mehr Sicherheit in ihrem Spiel bekommen.“

Sechs Punkte nach drei Spielen

Mit dem BV Horst-Süd erwarten die Wöller einen Gegner auf Augenhöhe, ebenso wie der VfL sind sechs Punkte nach drei Spielen auf der Habenseite. Auch beim Torverhältnis tun sich beide nicht viel, beim VfL wurde zehn Mal der Ball aus den eigenen Maschen geholt, der Keeper der Bvler musste bisher elf Mal hinter sich greifen.

„Die Geduld“, meint Sven Koutcky, „die ich von den Spielern verlange, erhoffe ich mir auch bei unseren Fans. Denn unsere Mannschaft ist jung, ist engagiert und hat Unterstützung verdient, um kurz danach zu ergänzen, dass es klasse war, dass so viele letzte Woche den Weg nach Hassel gefunden hatten.“

