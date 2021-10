VfL Grafenwald fordert die Trotzreaktion gegen SV Zweckel II

Voll reinknallen muss sich der VfL Grafenwald in der Fußball Kreisliga A gegen den SV Zweckel II.

Bottrop. Einen Gegner auf Augenhöhe erwartet VfL Grafenwalds Trainer Sven Koutcky mit dem SV Zweckel II. Der Trainer gibt vor der Partie ein Versprechen.

Drei teilweise klare Pleiten setzte es für den VfL Grafenwald in den vergangenen Spielen, zuletzt ein 0:6 gegen BV Rentfort. Gegen den SV Zweckel II soll endlich wieder ein Sieg her (So., 15 Uhr, Waldstadion).

„Das 0:6 lag auch daran, dass einige aus der Mannschaft vorher unterwegs waren“, erklärt Trainer Sven Koutcky, der eine deutliche „Trotzreaktion“ erwartet: „Wir haben das nach dem Spiel angesprochen und geklärt.“

VfL Grafenwald muss länger auf Tobias Knipping verzichten

Mit dem SV Zweckel II wartet ein Gegner, den Koutcky „auf Augenhöhe“ sieht. Zwei Punkte haben die Gladbecker mehr auf dem Konto, nämlich sechs an der Zahl. Dafür hat der SV aber auch bereits ein Spiel mehr absolviert als Grafenwald. Bis auf die Aufstiegskandidaten seien alle Teams der Liga gleichwertig, meint Koutcky. „Wir werden Vollgas geben“, verspricht der Übungsleiter.

Länger fehlen wird der Mannschaft Tobias Knipping. Er zog sich einen Muskelbündelriss zu und wird voraussichtlich zwölf Wochen ausfallen, sprich die gesamte Hinserie. Ansonsten seien am Sonntag alle Akteure an Bord. „Wir wollen uns gut präsentieren“, sagt Koutcky vor dem Heimspiel.

