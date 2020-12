VfB Kirchhellen: Schöne Bescherung bei Weihnachtsfeier

Kirchhellen. Die E1-Junioren des VfB Kirchhellen erfüllen sich bei ihrer liebevoll organisierten Weinachtsfeier kleine und große Wünsche.

Besondere Situationen erfordern besondere Weihnachtsfeiern: Punkt 17 Uhr haben sich alle Kicker der E1-Jugend des VfB Kirchhellen versammelt. Die meisten sitzen eingerahmt von Mutter und Vater auf dem Wohnzimmer-Sofa. Auf vielen Tischen steht ein Mix aus Festtagsdeko, Kerzen und Keksen. Im Hintergrund ragen Christbäume bis an die Zimmerdecken. Alle Jungs blicken gespannt in eine Webcam. In wenigen Momenten beginnt im virtuellen Wohnzimmer des Internets die Weihnachtsfeier der Jugendfußballer.

E1-Jugend des VfB Kirchhellen: Jahresabschluss verdient

„Wegen der Pandemie überhaupt nichts zu machen, kam nicht infrage. Die Jungs haben sich diesen Jahresabschluss verdient“, sagt Markus Schneider. Er und seine beiden Trainerkollegen Sascha Fichtel und Lars Koschnig haben diesen Abend für ihre Jungs von langer Hand geplant, sie sind Gastgeber der Konferenz. Jetzt geht es los. Für den ersten Programmpunkt ist Lasse verantwortlich. Lasse ist Mittelfeldspieler des Teams und vierter Torhüter. Lasse zeigt heute sein musikalisches Talent und spielt auf der Blockflöte „Alle Jahre wieder“. Die Mitspieler lauschen aufmerksam und klatschen im Anschluss. Die Vorfreude auf das, was noch folgen soll, steigt.

Sponsor für neue Trikots

Das Trainerteam verkündet die ersten Überraschungen des Abends. „Vielen Dank an Pascal Endres“, sagt Markus Schneider und überbringt seinen Jungs damit die Nachricht, dass ein Sponsor für die neuen Trikots gefunden ist. Außerdem begrüßt er Nate Weiss von Dribtec in der Runde. Der 33-jährige US-Amerikaner ist Individualtrainer des Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der ehemalige Profi erklärt, dass er am Dienstag exklusiv für die E1 des VfB Kirchhellen das Zoom-Abschlusstraining leiten wird. Die Kids sind begeistert.

In den folgenden Minuten richten sich die drei Trainer mit ein paar Sätzen an ihr Team. Sie schildern, wie sie dieses merkwürdige Corona-Jahr erlebt haben. Lars Koschnig lobt die Spieler für ihren Einsatz während der vergangenen Lockdown-Wochen: „Super, wie ihr alle mitgezogen habt. Ich hoffe, dass wir alle bald schon wieder auf dem Platz stehen und spielen können.“ Sascha Fichtel erinnert an das zurückliegende Trainingslager: „Wir haben damals viel über Einstellung und Charakter gesprochen. Ihr habt das unheimlich gut verinnerlicht, das macht uns stolz.“ Auch Markus Schneider lobt, allerdings nicht die Spieler. „Ohne euren Einsatz wäre das alles nicht möglich“, sagt er und spricht damit die vielen Eltern an, die sich auch an diesem Abend Zeit genommen haben, damit die Mannschaft zusammenkommen kann.

Viel los in 2020 trotz Corona

Schneider fasst die vergangenen zwölf Monate zusammen, der Jahresrückblick fällt trotz der beiden Corona-Lockdowns beeindruckend umfangreich aus. Im Januar holte das Team den vierten Platz beim Westfalen-Cup, gewann das Hallenturnier des TuS Gahlen und sorgte beim international besetzen Hallenkick der SSV Buer mit Platz fünf und einem Sieg gegen RW Oberhausen für eine große Überraschung. Was auch für die jungen Kirchhellener ganz normal ist, sind Niederlagen. Die im Februar gegen RW Essen (1:10) war die höchste des Jahres, „aber das Ergebnis spiegelt auch nicht die wahre Leistung wider“, mildert Schneider ab.

Es folgt der erste Lockdown, in dem sich die Kirchhellener mit selbstproduzierten Trainingsvideos fit halten. Weiter geht es erst im Juli mit der Teilnahme an der Fußballschule von Ingo Anderbrügge und einem 8:0-Erfolg gegen den TuS Holsterhausen. „Großes Kino“, sagt Schneider. Nach einem Trainingslager und einem 5:2-Erfolg gegen den VfB Waltrop startet die Mannschaft bestens vorbereitet in die Saison. Bis der zweite Lockdown zur erneuten Pause zwingt, können drei Spiele ausgetragen werden. Die Mannschaft gewinnt alle, erzielt dabei 31:4 Tore.

„Ihr habt uns im zweiten Lockdown noch stolzer gemacht, als wir ohnehin schon waren“, sagt Schneider. Das Team hat wöchentlich dreimal zusammen trainiert. In den Online-Schulungen ging es um Fitness, Taktik und Technik. Der Trainingsfleiß zahlt sich für die Jungs während der Weihnachtsfeier aus, denn Schneider erklärt: „Die ausgefallenen Freundschaftsspiele gegen Borussia Dortmund, RW Essen, Borussia Mönchengladbach und den MSV Duisburg werden 2021 nachgeholt.“ Das Team jubelt.

Erinnerungen für die Trainer

Mittelfeldspieler David greift jetzt zu seiner Gitarre und spielt ein Weihnachtslied. Im Anschluss gibt es Geschenke. Das Trainerteam ist in den Tagen zuvor durch das komplette Dorf gefahren und hat Weihnachtspost gespielt. Die Kids dürfen jetzt auspacken. „Es war gar nicht so einfach, etwas für euch zu finden, weil wir ja schon vom Scheitel bis zur Sohle bestens ausgestattet sind“, sagt Schneider. Jetzt hat das Team auch uniforme Schuhtaschen, ein Ausrüstungsgegenstand, der auch die Klamotten-waschenden Elternteile glücklich macht.

Die Kids genießen ihre Weihnachtsfeier. Abwehrspieler Florian, der jüngste im Team, trägt ein Gedicht vor und Max erzählt eine irre Fußball-Weihnachtsgeschichte. Dann wird gewichtelt, jedes Kind hat einem Mitspieler ein kleines Geschenk besorgt. Als die ersten Geschenkverpackungen durch die Luft wirbeln, wird klar, dass sich die Jungs gut kennen. Bücher, Spiele und Nützliches entsprechen ganz den Erwartungen. Die Kicker haben auch Geschenke für ihre drei Trainer besorgt. Schneider, Koschnig und Fichtel bekommen Kalender mit Fotos der vergangenen zwölf Monate. Die Coaches sind gerührt.

Die erste Online-Weihnachtsfeier des VfB Kirchhellen neigt sich dem Ende zu. Lasse lässt noch einmal seine Blockflöte ertönen und Markus Schneider spricht das Schlusswort: „Wir sind jetzt schon seit vier Jahren ein Team. Und in dieser Zeit haben wir bewiesen, was alles möglich ist, wenn man zusammenhält. Das ist großes Kino. Bleibt gesund und: frohe Weihnachten.“

Mehr Lokalsport aus Bottrop