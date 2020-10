VfB Kirchhellen holt den zweiten Sieg mit Offensivspektakel

Ganze sieben Treffer und jede Menge Torraumszenen gab es am Sonntagnachmittag auf der Platzanlage der Sportfreunde Stuckenbusch zu bestaunen. Vier der Tore gingen auf das Konto der Gäste vom VfB Kirchhellen, die so mit einem nicht unverdienten 4:3 (3:3)-Auswärtssieg ihren zweiten „Dreier“ der Saison einfuhren und zufrieden zur Heimfahrt aus Recklinghausen ansetzten. „Dieser Erfolg tut uns sehr gut“, äußerte sich ein erleichterter Marc Wischerhoff. Der Kirchhellener Trainer sah ein spannendes und größtenteils ausgeglichenes Bezirksligaspiel – jedoch mit dem besseren Ende für seinen VfB. „Wir sind bis zum Schluss drangeblieben und haben uns den Sieg vielleicht auch deshalb zurecht erarbeitet.“

Jubel nach 180 Sekunden

Die Partie war keine 180 Sekunden alt, da jubelten die Gastgeber nach einem gut vorgetragenen Angriff schon zum ersten Mal. Doch die Führung hielt nur kurz, denn auch der VfB-Offensivmotor lief direkt auf Hochtouren. So brachte Max Bertlich seine Farben schon in der 4. Minute zurück ins Spiel. „Der schnelle Ausgleich war unheimlich wichtig“, so Wischerhoff.

Zwar traf Stuckenbusch schon nach zehn Minuten erneut zum 2:1, doch Kirchhellen hielt den Fuß weiterhin auf dem Gaspedal und bewies einmal mehr Comeback-Qualitäten: Fabian Mohs (30.) und Dominik Selm (32.) schossen den VfB in Führung. Deja-Vu-Erlebnis für die Gäste: Diesmal antworteten die Sportfreunde schnell, per abgefälschtem Schuss gelang das 3:3 (35.).

Emotionales und ansehnliches Duell

Nach dem Seitenwechsel setzten beide Teams ihre lebhafte und offensiv geprägte Spielweise fort, lediglich die Chancenverwertung ließ nunmehr zu wünschen übrig. „Es war ein teils emotional, insgesamt aber gut und ansehnlich geführtes Spiel“, so Wischerhoff. Der VfB-Coach sah in der 81. Minute schließlich den spielentscheidenden Treffer, erneut war Max Bertlich zur Stelle und traf für Kirchhellen zum 4:3. „Wir sind froh über die drei Punkte, die uns auch mit Blick auf die kommenden Spiele stärken.“

