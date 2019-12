VfB Kirchhellen geht mit 18 Punkten ins neue Jahr

Der VfB Kirchhellen hat seinen Stresstest gemeistert. Die Mannschaft von Marc Wischerhoff entschied das wichtige Spiel gegen die SG Castrop-Rauxel am Sonntag mit 3:0 für sich. Die Blau-Weißen gehen jetzt mit einem guten Gefühl und zwölf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone in die Winterpause.

„Das war das erwartet schwere Spiel“, erklärte Marc Wischerhoff nach dem Schlusspfiff und ergänzte: „Wir hatten heute auch das nötige Spielglück. Das 3:0 verzerrt ein wenig die tatsächlichen Kräfteverhältnisse.“ Die SG Castrop-Rauxel hatte den Kirchhellenern vor allem in der Anfangsphase viel abverlangt. Der Tabellenvorletzte riss reichlich Kilometer ab, setzte die Hausherren mit konsequentem Pressing unter Druck.

„Wir haben eine ganze halbe Stunde gebraucht, um uns freizuspielen“, stellte Wischerhoff später fest. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit bekam der VfB die Zügel in die Hand. Die erste nennenswerte Torchance ließ aber noch bis zur 45. Minute auf sich warten: Chris Isaias passte den Ball in die Tiefe, Sascha Markmann musste den Ball nur noch am Torhüter vorbei zum 1:0 in die Maschen schieben. Das Tor fiel zum richtigen Zeitpunkt und verbesserte Kirchhellens Ausgangslage für die zweite Halbzeit deutlich.

Dominik Selm erzielt das 2:0

Der VfB agierte in den zweiten 45 Minuten spürbar überlegter. „Wir waren viel besser im Spiel, waren insgesamt viel präsenter“, so Wischerhoff. Entschieden war das Spiel aber noch lange nicht. Castrop-Rauxel suchte den Ausgleich und bekam seine Möglichkeiten. In der 55. und 64. Minute war der VfB Kirchhellen im Glück. In der 70. Minute antworteten die Blau-Weißen mit einem Konter und dem 2:0. Castrops Keeper Pascal Heuser konnte den Schuss von Marc Kohlhaw noch parieren, den Nachschuss von Dominik Selm musste er dann aber aus den Maschen fischen.

Das 2:0 gab zwar Sicherheit, das Spiel blieb aber spannend. „Wenn der Gegner zum Anschluss kommt, wird das noch eine ganz enge Kiste“, beschrieb Wischerhoff die Phase zwischen dem 2:0 und dem erlösenden 3:0 in der Schlussminute. Die endgültige Entscheidung führte Lars Jenke herbei. Der erst in der 71. Minute eingewechselte Offensivspieler verwertete die kluge Vorarbeit von Fabian Mohs mit einem satten Schuss aus 14 Metern.

