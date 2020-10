Zwei große Namen treffen am Sonntag beim Bezirksliga-Match aufeinander. Der SC Hassel ist beim VfB Kirchhellen zu Gast und Trainer Marc Wischerhoff warnt, die Gelsenkirchener anhand ihrer aktuellen Tabellenposition zu unterschätzen.

Auf dem 16. Platz rangiert nämlich da der SC Hassel und ist damit aktuell Tabellenletzter. „Das sagt noch gar nichts aus“, erklärt Wischerhoff. Nach fünf Spielen verbiete sich eine leistungsbezogene Einordnung, denn der SC sei stark besetzt, so der VfB-Coach weiter. Mit 16 Gegentoren wirkte die Abwehr der Gelsenkirchener zuletzt nicht gerade sattelfest. Doch auch der VfB steht da nicht besser da, hat dafür aber weit häufiger getroffen und rangiert deshalb auf dem zehnten Tabellenrang.

VfB Kirchhellen geht mit Rückenwind in das Spiel mit dem SC Hassel

Die hohe Anzahl an Gegentoren war zuletzt mehrfach Thema bei Trainer und Team, Wischerhoff hat deshalb intensiv mit der Mannschaft am Pressingverhalten gearbeitet, Laufwege strukturiert und möchte, dass seine Spieler das Geschehen um den Ball etwas mehr ins Mittelfeld verlagern, den Drang nach vorne aber beibehalten. „Unser bisheriges, sehr offensives Pressing wollen wir ein wenig weiter hinten starten, um die Räume bei Ballgewinn anders nutzen zu können und in der Rückwärtsbewegung besser zu stehen“, lässt sich der VfB-Coach ein wenig ins sein Taktikbüchlein schauen.

Doch Taktik ist nur eine von vielen Komponenten, die Wischerhoff im Fokus hat. Ebenso gelte es, die Spannung nach dem 4:3 Sieg gegen Stuckenbusch hoch zu halten. Da passt es natürlich sehr gut, dass bis auf den Langzeitverletzten Timon Kleine-Wieskamp alle Spieler fit und einsatzfähig sind. Gegen den SC soll möglichst der nächste Dreier her, ein Spiel, auf das sich Wischerhoff besonders freut: „Am Sonntag gegen den traditionsreichen SC Hassel, danach die Woche an den Badeweiher zum VfB Hüls, das sind die Spiele, die den Amateurfußball ausmachen.“

