Bottrop. Nach zuletzt starken Vorstellungen wartet eine besondere Aufgabe. Der VfB Bottrop tritt selbstbewusst beim Tabellendritten SC 20 Oberhausen an.

Bereits am Samstag bietet sich den Kickern des VfB Bottrop die Chance, einen nahezu perfekten November zu vergolden. So tritt der Bezirksligist um 16 Uhr beim SC Oberhausen an der Mellinghofer Straße an.