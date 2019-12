VfB Bottrop verliert nur seine Weihnachtsfeier

Einen hochverdienten 2:1-Sieg fuhr der VfB Bottrop zum Jahresabschluss gegen die DJK Adler Union Frintrop ein. VfB-Trainer Patrick Wojwod sollte am Ende des Tages von einer Genugtuung für sich und seine Mannschaft sprechen.

Aber von vorne: Der VfB begann druckvoll, hatte viel Ballbesitz, fand aber noch nicht die Lücken in der Frintroper Abwehr. Die Essener Gäste versuchten mit langen Bällen ihren zwei Meter großen Sturmtank zu finden, die VfB-Abwehr war aber von Beginn an hellwach. Nach 16 Minuten war dann VfB-Rückhalt Joel-Andre Frenzel zum ersten Mal gefragt. Gäste-Akteur Tommy Groll setzte sich über rechts durch und zog flach ab, Frenzel parierte aber glänzend. Das Bottroper Mittelfeld ließ den Ball durchdacht durch die eigenen Reihen zirkulieren, schaffte es aber noch nicht, Stürmer Marcel Brenne in Szene zu setzen.

Gino Pöschl schießt den VfB Bottrop in Führung

Im zweiten Durchgang ließ die Begegnung den kalten Wind, der vor 200 Zuschauern über den Kunstrasenplatz am Jahnstadion zog, ein wenig vergessen. Frenzel musste sich direkt nach dem Seitenwechsel auszeichnen, im Gegenzug hätte Brenne das 1:0 machen müssen. Nach knapp einer Stunde machte es Gino Pöschl dann aber besser: Über rechts dribbelte der Spielmacher bis an die Strafraumgrenze und schloss ins linke untere Eck unhaltbar zur Bottroper Führung ab. In der 63. Minute hätte man Stürmer Marcel Brenne schon als Chancentod betiteln können, als er aus drei Metern nur den Keeper anschoss, zehn Minuten später zeigte er dann doch sein Qualitäten und traf abgezockt zum 2:0.

Der Jubel war groß, denn zu diesem Zeitpunkt spielte der VfB nur noch zu zehnt, Marvin Stanczyk war nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Dem Bottroper Spiel merkte man die Unterzahl aber nicht an, das 3:0 lag in der Luft. Pöschl jagte in der 90. Minute einen Freistoß gegen das Lattenkreuz. In der Nachspielzeit gelang Frintrop dann mit dem Schlusspfiff doch noch das 1:2.

Ein entspannter Patrick Wojwod sagte nach dem Spiel: „Am Ende des Tages war es ein verdienter Sieg für uns und ein schönes Spiel zum Abschluss für die Zuschauer.“ Patrick Wojwod spürte auch ein wenig Genugtuung für die am Tag zuvor ausgefallene Weihnachtsfeier. Der VfB Bottrop hatte die Adler aus Frintrop vergeblich um die Verlegung des Spiels gebeten.

