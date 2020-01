VfB Bottrop und Fortuna Bottrop holen die Titel

Drei Turniertage voller Spannung und großer Emotionen gingen am Sonntag zu Ende. Die Fußballer des VfB Bottrop und die Frauen von Fortuna Bottrop nahmen am Ende die dicksten Trophäen mit nach Hause. Die komplette Zusammenfassung des Endspieltages in der Dieter-Renz-Halle:

Endspiel der Männer: VfB Bottrop macht 0:2-Rückstand wett

Nach 15 Endspiel-Minuten löste sich bei Patrick Wojwod die ganze Anspannung, die sich in den Turniertagen angesammelt hatte. Der Trainer des VfB Bottrop war an diesem Sonntag durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Nach dem souveränen Durchmarsch in der Vorrunde, drohte seine Mannschaft am Sonntag einige Male das große Ziel aus dem Auge zu verlieren. Doch mit unbändigem Einsatz erfüllten sich die Schwarz-Weißen dann doch den Traum vom Stadtmeistertitel in der Halle. Im Finale bogen sie einen Zwei-Tore-Rückstand gegen den FC Bottrop noch in einen 3:2-Sieg.