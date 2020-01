Der VfB Bottrop schießt sich auf die Fortsetzung der Meisterschaftsrunde warm: Der Bezirksligist setzte sich am Dienstagabend in einem Testspiel mit 2:0 gegen Sterkrade 72 durch. Auf die Tore mussten die Zuschauer lange warten.

Patrick Wojwod nutzt die Möglichkeiten der Vorbereitungsphase: Am Dienstag schickte der Trainer des VfB Bottrop eine im Vergleich zum Steele-Spiel auf fünf Positionen veränderte Startformation aufs Feld. Und die lieferte sich mit dem A-Kreisligisten aus Oberhausen ein munteres Spiel. Der VfB hatte zwar Feldvorteile, konnte daraus aber lange kein Kapital schlagen.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit sah es lange so aus, als würde es an diesem Abend keinen Sieger geben. In der Schlussphase gelangen dem VfB dann doch noch die entscheidenden Tore. In der 83. Minute traf Marvin Stanczyk zur 1:0-Führung. Marius Dyballa erhöhte in der Schlussminute auf 2:0.

Schon am Sonntag steht das nächste Testspiel für die Schwarz-Weißen auf dem Programm. Gegner im Jahnstadion ist dann der westfälische Bezirksligist Westfalia 04 Gelsenkirchen. Anstoß ist um 15 Uhr.