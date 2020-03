Bottrop. Ob der VfB Bottrop am Ende der Saison noch eine dicke Ernte einfahren kann, hängt wesentlich von den kommenden Spielen ab. Sonntag bei BWO.

Als „intensive Woche“ beschreibt Patrick Wojwod die nächsten Tage, denn der VfB Bottrop spielt gegen vermeintlich leichte Gegner. Am Sonntag geht es für die Schwarz-Weißen erst einmal zum Tabellenschlusslicht, Blau-Weiß Oberhausen (15,15 Uhr, Tulpenstraße). Der Trainer des VfB Bottrop erwartet drei Punkte, egal wie sie zustande kommen.

Die Statistiken sprechen im Vorfeld des Spiels eine eindeutige Sprache: Auf der einen Seite der VfB Bottrop, mit vier Siegen und einer Niederlage die beste Rückrundenmannschaft, auf der anderen Seite BW Oberhausen, die bisher alle Rückrundenpartien verloren hat und abgeschlagen das Tabellenende besetzt. Dennoch nimmt Patrick Wojwod die Begegnung nicht auf die leichte Schulter: „Gerade diese Spiele sind schwierig. Wenn du da nicht mit der richtigen Einstellung reingehst, nicht gewillt bist, nicht 100 Prozent gibst, kannst du dich blamieren.“

Marcel Brenne meldet sich nach seinem Urlaub zurück

Auch an das Hinspiel, das der VfB zwar mit 4:0 gewann, erinnert sich Wojwod: „Da haben die Oberhausener auch schon gut mitgespielt und auch Torchancen gehabt. Sehr viele sogar.“ An einem Sieg geht aber kein Weg vorbei, wenn die Pik-Träger am Ende des „wegweisenden Monats“ nochmal oben angreifen wollen.

Dazu kann Wojwod am Sonntag wieder auf die Dienste von Top-Torschütze Marcel Brenne zählen, der aus dem Urlaub zurück ist. Fehlen werden hingegen Dennis Harm (Gelb-Rot), Justin Wunder (fünfte Gelbe) und Mustafa Uslu (Urlaub). Wojwod sorgt sich aber weniger um die Ausfälle: „Klar, jetzt fallen drei Planstellen weg, aber dafür haben wir viel Qualität in unserem breiten Kader. Jetzt können sich andere zeigen.“

