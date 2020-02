VfB Bottrop: Der Fluch der frühen Gegentore

Der VfB Bottrop hat seine Testspielserie und die Vorbereitung auf die Fortsetzung der Bezirksliga-Rückrunde mit einem Achtungserfolg abgeschlossen. Die Pik-Träger kamen am Mittwoch beim Landesliga-Fünften VfB Frohnhausen zu einem 3:3-Unentschieden. Trainer Patrick Wojwod blickt dem Pflichtspiel-Start am Sonntag nicht nur deshalb euphorisch entgegen.

Der Sieg bei den Hallen-Stadtmeisterschaften, die Verpflichtung von Offensiv-Ass Kudret Kanoglu und überzeugende Leistungen in den Testspielen: Der VfB scheint für die Fortsetzung der Bezirksliga-Rückrunde bestens gerüstet. Auch das Testspiel am Mittwoch beim Landesliga-Topteam VfB Frohnhausen unterstreicht diesen Eindruck. Und das, obwohl der VfB Bottrop bereits nach 22 Minuten mit 0:2 hinten lag. „Das zieht sich seit der Stadtmeisterschaft wie ein roter Faden durch unsere Testspiele. Ich frage mich, ob wir überhaupt Fußball spielen können, ohne erst 0:2 hinten zu liegen“, scherzte Wojwod nach dem Spiel.

Frühe Gegentore nerven Wojwod

Ein Blick in die Statistik unterstreicht die Worte des Bottroper Trainers. In den Testspielen gegen RuWa Dellwig (5:6) und den VfB Kirchhellen (4:2) lag das Team bereits nach einer Viertelstunde 0:2 hinten, die SpVgg. Steele (4:5) benötigte nur Sekunden, um in Führung zu gehen und auch SuS 09 Dinslaken lag schon 3:0 vorne, bevor der VfB den Turbo zündete und noch mit 5:3 gewann.

Auch dem VfB Frohnhausen verhalfen die Bottroper am Mittwoch zu einem guten Start. Danny Steinmetz brachte den Landesligisten nach 15 Minuten durch ein Eigentor in Führung, nur acht Minuten später erhöhte der Gegner auf 2:0. „Ein Witz“, ärgerte sich Wojwod, „das Lustige daran ist, dass wir zu diesem Zeitpunkt 2:0 führen müssen und nicht der Gegner.“ Delowan Nawzad rückte die Verhältnisse mit dem Anschlusstreffer nach 35 Minuten wieder etwas gerader. Aber auch Frohnhausen konnte vor dem Seitenwechsel noch einmal nachlegen und traf zum 3:1 (39.).

Der Youngster behält in der Schlussphase die Nerven

Nach dem Seitenwechsel war der VfB Bottrop die dominantere Mannschaft, erspielte sich in einem unterhaltsamen und auf ordentlichem Niveau ausgetragenen Vergleich eine Reihe an Torchancen, musste sich aber bis zur 67. Minute gedulden. Marius Dyballa verkürzte auf 2:3 und läutete damit eine spannende Schlussphase ein. Zwei Minuten vor dem Ende war es dann ausgerechnet der jüngste Spieler auf dem Platz, der die Bottroper noch einmal jubeln ließ: Marvin Stanczyk lief allein auf das Frohnhauser Tor zu und entschied das Duell mit Keeper Marko Razic für sich. Von Wojwod gab es dafür Szenenapplaus, auch sein Fazit fiel positiv aus: „Mit dem 3:3 kann ich gut leben. Wir waren in der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft, haben eine gute Leistung gezeigt und hätten sogar gewinnen können.“

Stadtmeisterschaft bremst den VfB aus

Zwischen dem VfB Bottrop und dem letzten Pflichtspiel liegen mittlerweile nicht nur 54 Tage, sondern auch eine Reihe an Ereignissen, die auf eine erfolgreiche Restsaison schließen lassen. Trainer Patrick Wojwod hat aber noch ein kniffliges Rätsel zu lösen.

Den Gewinn der Hallenstadtmeisterschaft feierten die Fußballer des VfB Bottrop verdient und ergiebig. Auch Patrick Wojwod war stolz auf den Erfolg unter dem Hallendach und war bei den Feierlichkeiten kein Kostverächter. Aber: „Der Stadtmeister-Titel hat mich zehn Tage ernsthaftes Training gekostet“, sagt der Trainer. Vier Fußballer waren nach dem Hallenkick verletzt oder zumindest angeschlagen, vielen anderen fehlte für ein paar Tage die nötige Einstellung. Doch der Bezirksligist hat die Kurve bekommen. Nach der Stadtmeisterschaft folgten überzeugende Testspiele mit respektablen Ergebnissen. Insbesondere die um Kudret Kanoglu verstärkte Offensive entwickelt sich immer mehr zum Trumpf. 33 Treffer gelangen den Bottropern in den sieben Testspielen. Fast die Hälfte davon ging auf die Konten von Danny Steinmetz, Delowan Nawzad und Marius Dyballa, die jeweils fünfmal trafen. Neuzugang Kudret Kanoglu steuerte drei Tore bei.

Um seine Sturmreihe muss sich Patrick Wojwod also nicht sorgen. In der Defensive wird sich der Coach aber noch etwas einfallen lassen müssen, denn in den sieben Testspielen gab es auch zahlreiche Stotter-Starts und insgesamt 19 Gegentreffer. „Wenn wir dieses Manko abstellen, dann bin ich wirklich guter Dinge“, so Wojwod.

Mit Blick auf den Pflichtspielstart spürt Bottrops Trainer große Vorfreude. Wojwod erklärt: „Personalprobleme hatten wir nur direkt nach der Stadtmeisterschaft. Alle Spieler sind aber rechtzeitig fit geworden. Wir sind für Sonntag gewappnet.“ Die erste Hürde des Jahres stellt ein Team aus der Nachbarstadt. Der VfB Bottrop muss sich am Sonntag im Jahnstadion mit Tusem Essen messen. „Keine dankbare Aufgabe. Ich hätte mir zum Auftakt einen anderen Gegner gewünscht. Die Essener sind unangenehm zu spielen“, sagt Wojwod über den Tabellenzehnten, der mit nur 32 Gegentreffern eine der besten Defensivreihen der Liga stellt. Der Blick auf Bottrops Personalsituation offenbart ein zweites Problem für Wojwod: „Alle sind fit, ich habe am Sonntag die Qual der Wahl.“