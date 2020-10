Bottrop. Der VfB Bottrop bleibt in der Frauen-Kreisliga oben dran. Das einzige Tor des Tages schoss Evangelina Gkogkani. Nun steht ein Highlight an.

Der VfB Bottrop bleibt in der Frauen-Kreisligagruppe 4 auf Erfolgskurs. Die Mannschaft von Oliver Stuchlik hatte im Jahnstadion das Team des SV Duissern zu Gast und setzte sich mit 1:0 (0:0) durch. Das Tor des Tages erzielte Evangelia Gkogkani.

Die Goalgetterin der Schwarz-Weißen war in der 62. Minute mit einem Strafstoß erfolgreich. Sie war zuvor im gegnerischen Strafraum unfair gestoppt worden. „Ohne das Foul wäre es ein Tor geworden, das war kein Geschenk für uns“, erklärte Stuchlik mit Nachdruck.

VfB Bottrop überzeugt durch starken Einsatz

Vor allem gefiel dem VfB-Übungsleiter die durchweg überzeugende kämpferische Einstellung seiner Spielerinnen. „Ich bin stolz auf sie. Für uns war es sehr wichtig, dass wir ein solches Spiel für uns entscheiden konnten. Duissern war anzumerken, dass sie gewinnen wollten. Es war schon grenzwertig, wie sie gespielt haben, aber wir haben gut dagegen gehalten und insgesamt auch verdient gewonnen.“

Torraumszenen blieben Mangelware. Über weite Strecken spielte sich das Geschehen zwischen den beiden Strafräumen ab. Durch den Sieg distanzierten die Bottroper den Verfolger und bleiben dem Tabellenführer SV Raadt dicht auf den Fersen.

Drei Punkte Vorsprung hat der Spitzenreiter auf den VfB, doch die Bottroper haben ein Spiel weniger absolviert. „Wir hinken also immer hinterher, solange, bis Raadt aussetzen muss - oder einer von uns beiden mal verliert. Umso wichtiger waren jetzt die Punkte gegen Duissern“, stellte Stuchlik gut gelaunt fest. Die Bottroperinnen fühlen sich also in der Rolle Aufstiegsaspirant wohl. Nun steht das Derby gegen Sterkrade 06 / 07 an.

