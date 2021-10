VfB Bottrop besiegt BW Oberhausen und eigenen Schlendrian

Oberhausen. Der VfB Bottrop festigt mit einem deutlichen 7:2-Erfolg den dritten Tabellenplatz. Fatih Candan trifft gegen BW Oberhausen gleich vier Mal.

Aufstiegsaspirant VfB Bottrop hat am Sonntag seine Ambitionen mit einem klaren und nie gefährdeten 7:2-Sieg bei den Blau-Weißen in Oberhausen unterstrichen. Gleich vier Mal traf Fatih Candan dabei ins Schwarze.

Ohne langes Federlesen zeigte der VfB beim Gastspiel in Oberhausen von Beginn an, wer der Chef auf dem Rasen ist. Fatih Candan erzielte in der zehnten Minute die Führung, Kudret Kanoglu ließ nach einer halben Stunde das 2:0 folgen. Und eigentlich hätten die Bottroper nur konsequent so weitermachen müssen, doch zum wiederholten Male schlich sich ein gewisser Schlendrian in das Spiel der Bottroper ein.

VfB Bottrop verspielt eine 2:0-Führung

„Wir beginnen gut, doch nach der Führung war mir das einfach zu lethargisch, wie die Mannschaft da agiert hat“, stellte auch Trainer Patrick Wojwod fest und analysierte den weiteren Spielverlauf folgendermaßen: „Durch dieses Nachlassen in der Konsequenz wird das Spiel in der ersten Hälfte sehr zäh, wir kassieren den Anschluss und erst nach dem Ausgleich kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit ist die Mannschaft dann aufgewacht.“

Doch dann lief es wie am Schnürchen. Die Mannschaft brannte ein wahres Feuerwerk ab, schöne Spielzüge wechselten sich ab mit Torchancen und dann auch Toren. Die fielen wie reife Früchte, insgesamt fünf an der Zahl in Halbzeit zwei. Torschützen waren Fatih Candan (57., 70., 76.), David Fojcik (62.) und Serkan Köse (87.). Blau-Weiß Oberhausen fand dagegen faktisch nicht mehr statt. Und so zeigte sich dann auch VfB-Trainer Patrick Wojwod trotz seiner Kritik am Spiel seines Teams in Hälfte eins insgesamt sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und dem Ergebnis. „Nach dem 2:2 haben wir angefangen, Fußball zu spielen. So möchte ich das auf dem Platz sehen. Und nach einem schwierigen Saisonstart mit vielen Ausfällen gegen starke Gegner hat sich die Mannschaft berappelt und wir gewinnen unsere Spiele. Wir möchten uns selbst einen goldenen Oktober bescheren und alle Spiele in diesem Monat gewinnen. Bisher ist uns das gut gelungen.“

Wojwod blickt nun gespannt auf das Spitzenspiel

Aktuell auf Platz drei der Tabelle, schauen die VfB-Aktiven natürlich auch aufmerksam, was die Konkurrenz macht. „Am nächsten Freitag spielen Tabellenführer und Zweiter gegeneinander, das wird interessant, denn eine Mannschaft oder auch beide werden Federn lassen“, sagt VfB-Coach Wojwod mit Blick auf den neunten Spieltag und das Duell zwischen dem SC 20 Oberhausen und Rhenania Bottrop. Wojwod: „Wo zwei sich um Punkte streiten, könnte es ja einen lachenden Dritten geben.“

