Vergünstigungen in ganz Deutschland

Das Profil der Karteninhaber ist klar umrissen. „Wir überreichen diese Auszeichnung an Menschen, die sich mindestens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr für die Allgemeinheit einsetzen“, erklärt Urban. 114 Karten hat die Ehrenamt-Agentur in den vergangenen zwei Jahren an Menschen in Bottrop ausgegeben.

Mit der Ehrenamts-Karte erhalten die Inhaber eine ganze Reihe an Vergünstigungen. So erhalten sie unter anderem Vergünstigungen bei teilnehmenden Einzelhändlern. Nicht nur in Bottrop, denn die Ehrenamts-Karte wird bundesweit ausgegeben und erhält auch bundesweit Unterstützung durch Förderer.

Eine praktische Übersicht über alle Vergünstigungen liefert eine eigene Smartphone-App. Weitere Informationen finden Sie unter: ehrenamt-bottrop.de