Vergebener Siebenmeter: TSG Kirchhellen verspielt den Sieg

Kirchhellen. Die TSG Kirchhellen kämpft sich gegen Lintfort gleich zweimal aus einem Tief, kann den „Matchball“ wenige Sekunden vor Schluss aber nicht nutzen.

Mit einer Punkteteilung geht die TSG Kirchhellen in die knapp dreiwöchige Herbstpause. Im Heimspiel gegen den TuS Lintfort kam die Sieben von Kirchhellens Trainer Sebastian Meier am Sonntagmittag zu einem 27:27 (14:14), wodurch das Punktekonto nach nunmehr fünf absolvierten Meisterschaftspartien auf drei Zähler aufgestockt wurde.

Tatsächlich bekamen die Gastgeber sogar den möglichen Sieg in den Schlusssekunden noch auf dem Silbertablett serviert, doch die TSG ließ beste Chancen liegen. Trotzdem gab sich Sebastian Meier nach dem Abpfiff zufrieden und zeigte sich mit dem Remis einverstanden: „Der Punkt geht absolut in Ordnung. Wir nehmen für uns einiges aus diesem Duell mit. Ich denke, dass ein Sieg dann doch etwas glücklich gewesen wäre.“

Insbesondere, dass das Spiel phasenweise noch zu anfällig für Fehler ist, blieb beim Kirchhellener Trainer nach dem Unentschieden hängen. „Wir sind denkbar schlecht in diese Partie gestartet“, verwies der TSG-Coach auf einen 1:7-Rückstand nach gerade einmal zehn Minuten. „Damit haben wir es gleich schwer. Es sind diese Momente, die bei uns aktuell noch den Ausschlag geben. Denn spielerisch sind wir unseren Gegnern in Gänze ebenbürtig. Sicherlich wäre bei einem anderen Verlauf noch viel mehr für uns drin gewesen“, fuhr Meier fort.

Taktische Umstellung gibt Sicherheit zurück

Die Kirchhellener reagierten auf den Fehlstart schnell und nahmen frühzeitig ihre erste Auszeit, die der Trainer dazu nutzte, um seine Schützlinge taktisch neu auszurichten und auf eine 6:0-Deckung umzustellen. Durch die spielerischen Anpassungen sollten die Bottroper fortan wesentlich besser fahren, wie sich in der Folgezeit herausstellte.

Denn der Landesligist von der Loewenfeldstraße reagierte auf die anfängliche Missserie gut und bewies Moral, sodass der klare Rückstand bis zum Pausenpfiff nicht nur erfolgreich zum 14:14 egalisiert wurde, sondern kurz nach dem Wiederbeginn gar eine 16:14-Führung für die Hausherren stand. „Danach sind wir aber leider wieder in unsere Muster verfallen“, haderte Meier mit der mangelnden Konstanz seiner Schützlinge.

Als sicherheitsfördernd stellte sich der Vorsprung für die Kirchhellener nämlich nicht heraus – ganz im Gegenteil: Die Hausherren erlebten bis zur 45. Minute ihr Deja-Vu und gaben die Führung nach einem weiteren 2:7-Lauf aus der Hand. Meier: „Das waren für mich die Knackpunkte in diesem Spiel. Sicherlich hat Lintfort es auch clever gemacht und ein gewisses Maß an Routine gezeigt. Wir haben dahingehend gegen einen wirklich guten Gegner gespielt, den ich nicht so stark eingeschätzt hätte.“

Fahrlässige Fehler kennzeichnen das Spiel der TSG

Allerdings beobachtete Meier in den Schwächephasen seiner Kirchhellener einige teils fahrlässige Fehler, die sich ins Spiel der TSG eingeschlichen hatten. „Wir müssen noch lernen, in diesen Momenten ruhiger zu agieren. Da haben wir in den ersten Wochen der Saison hier und da Lehrgeld gezahlt. Am Ende hatte uns dann, wie schon im Spiel gegen Schermbeck, einfach das nötige Glück gefehlt. Wir haben es verpasst, den Lucky Punch zu setzen.“

Denn wenngleich das Spiel der TSG holprig verlief, überzeugte das Meier-Team mit einer kämpferischen Einstellung, wodurch bis zur Schlussminute das 27:27 gelang. In dieser hatten die Bottroper gleich doppelt die Möglichkeit, den Siegtreffer zu erzielen: Erst vergaben die Kirchhellener frei vor dem gegnerischen Tor, dann verwarfen sie Sekunden vor dem Ende einen Siebenmeter. Meier: „Ich glaube aber, dass wir zuversichtlich in die nächsten Spiele gehen können. Wir müssen uns vor niemandem verstecken und wollen spielerisch noch konstanter werden.“

