U15 des JC 66 Bottrop hält Tuchfühlung zur Tabellenspitze

Die teilnehmenden Mannschaften gingen bei der Ele Team-Challenge Online des JC 66 Bottrop in die nächste Wettkampfrunde.

Bottrop. Die Ele Team-Challenge hielt auch am vergangenen Wettkampftag einige Überraschungen parat. Mit unterschiedlichen Resultaten für den JC 66 Bottrop

Eine Großkampfwoche liegt hinter den teilnehmenden Judoka, Betreuern und Trainern der Ele Team-Challenge Online (ETCO). In den drei Altersklassen standen interessante Vergleiche auf dem Wettkampfplan. Es gab überraschende Ergebnisse und Wechsel an den Tabellenspitzen. „Und natürlich wieder einmal superstarke Leistungen“, ergänzt Sven Helging vom gastgebenden JC 66 Bottrop.

„Die Teams kommen mit dem neuen Format prima zurecht und alle organisatorischen Arbeiten spielen sich so langsam ein. Wobei ich sagen muss, dass sich alle Vereine auch wirklich große Mühe geben und es uns als Veranstalter nicht schwer machen. Es ist einfach eine schöne Zusammenarbeit, und das tut gerade in der momentanen Lage sehr gut“, sagt Veranstaltungsorganisator Sven Helbing. Der Trainer des JC Bottrop verfolgte auch diesmal gespannt die Auseinandersetzungen der Teilnehmer.

Godesberg und Bevergern holen sich erste Punkte

In der Altersklasse U10 gab es zwischen dem 1. Godesberger JC und Stella Bevergern ein umkämpftes 7:7-Unentschieden. Für beide Teams bedeutete das Ergebnis den ersten Punktgewinn bei der ETCO. An der Tabellenspitze gab es im Duell zwischen den beiden Mannschaften von Bayer Leverkusen eine Wachablösung. Die Löwen setzen sich mit 9:4 gegen die Tiger durch und belegen nun den ersten Platz.

In der Altersklasse U13 wurde bereits der dritte Kampftag ausgetragen. Und gleich zwei Mannschaften verteidigten ihre weiße Weste und festigten damit ihre Position an der Tabellenspitze. So setzte sich die Sport-Union Annen knapp mit 8:6 gegen den JC 66 Bottrop durch. Auch Stella Bevergern holte sich den dritten Sieg durch einen 9:6-Erfolg gegen die Ultra Dinos von Bayer 04 Leverkusen. Über den ersten Erfolg freuten sich die Super Drachen aus Leverkusen, die ihr Duell mit der PSV Recklinghausen 11:5 gewannen.

Einen Bottroper Erfolg gab es in der Altersklasse U15. Die ETCO-Gastgeber setzten sich deutlich mit 11:2 gegen die Sport-Union Annen durch und bleiben den führenden Teams damit auf den Fersen. Tabellenführer Bayer Leverkusen blieb auch am dritten Kampftag ohne Niederlage und setzte sich mit 13:2 gegen den 1. Godesberger JC durch. Verfolger Hertha Walheim kam zu einem 10:4-Sieg gegen Stella Bevergern.

