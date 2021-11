TV BW Bottrop campiert mit seinen Kids in der Tennishalle

Bottrop. Der Nachwuchs des TV Blau-Weiß Bottrop konnte sich beim Tenniscamp sportlich in der Halle Regent austoben. Im Anschluss gab es Pizza und Pasta.

Der Nachwuchs des TV Blau-Weiß Bottrop ist erfolgreich in die Wintersaison gestartet. Beim Kinder- und Jugendcamp am vergangenen Samstag in der Tennishalle Regent konnten sich die Kids ordentlich auspowern und waren mit Begeisterung bei der Sache.

Im Anschluss an eine Jugendversammlung, bei der Fabienne Steffens als künftige Jugendwartin vorgeschlagen wurde, ging es in die Halle. Die 28 Kinder freuten sich unter der Anleitung von fünf Trainerinnen und Trainern über ein dreistündiges Trainingsprogramm, bei dem Spiel und Spaß im Vordergrund standen. In den Pausen war der Andrang am Waffelstand und am Glücksrad groß und zum Abschluss erhielten alle Kinder bei Pizza und Pasta sogar noch ein kleines Präsent und eine Urkunde.

„Wir freuen uns, dass wir nach der langen Corona-Zwangspause endlich wieder einen so tollen Tag für unsere Jugend organisieren konnten. Das war eine rundum gelungene Veranstaltung“, freute sich Fabienne Steffens. Unterstützt wurde das Kinder- und Jugendcamp von der Tennisschule Zwickl, der Gothaer Versicherung und Rosbacher.

