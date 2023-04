TV Blau-Weiß steht zum Auftakt vor einer hohen Hürde

Bottrop. Saisonstart in den Tennis-Verbandsligen. Die Herren 30 des TV Blau-Weiß erwarten einen schweren Gegner, zwei Teams peilen Klassenerhalt an.

Auf Verbandsebene sind in den Tennis-Altersklassen bereits am Samstag (29.04.) die ersten Partien angesetzt.

Vier Bottroper Mannschaften wollen zum Auftakt den Heimvorteil nutzen und die ersten Punkte einfahren. Die Partien im Überblick.

TV Blau-Weiß Bottrop – TC GW Langenfeld

(H30, 2. VL, Sa., 14 Uhr)

Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr wollen die Herren 30 des TV Blau-Weiß Bottrop auch in der 2. Verbandsliga auf sich aufmerksam machen. Verstecken müssen sie sich dort definitiv nicht. Der Stammkader um Niklas Meier, Frank Zwickl, Marcel Janz, Marvin Hilger, Florian Hüsken und Marcel Malcharek bringt viel Qualität mit. Mit dem TC Grün-Weiß Langefeld gastiert am ersten Spieltag der Achtergruppe allerdings ein ambitionierter Gegner im Stadtgarten. „Wir wollen oben mitspielen, mit Blick auf die Gruppe wird das allerdings schwer. Zumal wir gleich zum Auftakt auf Florian Hüsken verzichten müssen“, sagt Kapitän Niklas Meier.

TC Blau-Gelb Eigen – Rot-Weiß Emmerich

(D40, 2. VL, Sa., 14 Uhr)

Die Damen 40 des TC Blau-Gelb Eigen wollen ein Wörtchen um den Aufstieg in die 1. Verbandsliga mitreden und konnten sich mit Meike Altmann verstärken. Zum Auftakt gastiert Rot-Weiß Emmerich auf der frisch sanierten Tennisanlage am Schlangenholt. „Wir hoffen, dass wir mit einem Sieg in die Saison starten können“, sagt Ulla Bähr.

TV Blau-Weiß Bottrop – TV Osterath

(H55, 1. VL, Sa., 14 Uhr)

Im Stadtgarten genießt bei den Herren 55 der Klassenerhalt oberste Priorität. „Es sind starke Mannschaften in der Liga, wenn man sich die Leistungsklassen in den Meldelisten ansieht, aber wir wollen die Liga natürlich halten und setzen auf einen guten Start auf heimischer Anlage“, sagt Kapitän Dirk Bugdoll vor dem Duell mit dem TV Osterath.

TC Heide – Lintorfer TC

(H55, 2. VL, Sa., 14 Uhr)

Der TC Heide plant eine Übergangssaison. Im kommenden Jahr wollen die Herren 55 geschlossen in die Altersklasse 60 wechseln und natürlich auch dann in der 2. Verbandsliga aufschlagen. „Dafür müssen wir die Klasse unbedingt halten“, formuliert Hermann Moß das Saisonziel. Auf heimischer Anlage sollen gegen den Lintorfer TC möglichst die ersten Punkte eingefahren werden, allerdings müssen die Fuhlenbrocker gleich zwei Ausfälle kompensieren.

