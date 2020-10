TSSV Bottrop verpasst ersten Sieg nur um Haaresbreite

Lange hatte es danach ausgesehen, als könnte der erst Sieg unter Dach und Fach gebracht werden. Doch der TSSV Bottrop musste nach mehr als drei Stunden Spielzeit in das dritte Unentschieden der Saison einwilligen. Der Oberligist trennte sich mit 6:6 vom TB Burgsteinfurt.

Kapitän Bartosz Surzyn war nach dem Spiel bedient. Rückenschmerzen hatten ihn geplagt und er war auch deshalb weit hinter seiner Normalform geblieben. Bottrops Kapitän argerte sich, denn gegen den TB Burgsteinfurt wäre mehr drin gewesen, als das Unentschieden. Die Bottroper bleiben auch nach dem sechsten Spieltag noch ohne Sieg.

Das Doppelverbot bremst den TSSV Bottrop aus

„Wir spüren jetzt, dass uns die Doppel fehlen, die waren in der vergangenen Saison unsere große Stärke“, erklärte Surzyn und schon damit eine Teilschuld auf die Corona-Situation, die im Tischtennis dafür sorgt, dass nur Einzelpartien ausgetragen werden dürfen. Surzyn hatte in seinen beiden Einzeln nur einen Satz gewonnen. Nicht viel besser erging es Thorsten Hoffmann. Er verlor sein erstes Spiel deutlich, musste im zweiten wegen Rückenschmerzen nach drei Sätzen aufgeben.

Da half es am Ende auch nicht mehr viel, dass Dinesh Rao und Kevin Nurkowski einen Sahnetag erwischten. Beide holten jeweils zwei Punkte und bewiesen in Fünf-Satz-Spielen Nervenstärke. Kagan Kizilates gewann in der ersten Runde deutlich und kassierte in seinem zweiten Spiel eine unglückliche Niederlage nach fünf Sätzen. Bottrops Hoffnungen ruhten im abschließenden Spiel bei einer 6:5-Führung auf Dennis Baron. Der hatte schon in der ersten Runde eine gute Leistung gezeigt und einen Punkt eingefahren. Im letzten Spiel des Tages musste er seinem Gegner aber nach vier hart umkämpften Sätzen zum Sieg gratulieren.

Weiter geht es für die Bottroper Aufsteiger am kommenden Sonntag mit einem weiteren Heimspiel. Der Tabellenzweite Borussia Düsseldorf kommt dann in die Sporthalle der Paulschule. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

