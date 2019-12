Tsomi Okwara haut für die SG Bottrop/Borbeck einen raus

Tsomi Okwara muss sich beim Thema Einsatzzeit in dieser Verbandsliga-Saison bislang hintanstellen. Doch wenn die 22-Jährige aufs Parkett kommt, dann steckt sie mit ihrer Begeisterung die SG Bottrop/Borbeck an. Und haut meist einen raus: Okwaras Schmetterbälle und Angaben bereiten den Gegenspielerinnen schon Armschmerzen vor dem Ballkontakt. Ein Liedchen davon singen können seit Samstag auch die Solingen Volleys.

Denn die Essenerin entwickelte sich zur Matchwinnerin, als sie beim Stand von 0:2 und 7:11 im dritten Satz in die Partie eingriff. Mit zusätzlicher Motivation, es den alten Teamkolleginnen zu zeigen, legte Tsomi Okwara eine Aufschlagsserie hin und drehte den Spielstand in ein 13:11. „Da habe ich dann aber sparsam geguckt“, erinnert sich ihr Trainer Florian Rieck mit einem Lachen.

Dass die Bobos überhaupt auf Okwaras Energieschub angewiesen waren, hing viel mit dem wackligen Auftritt in den ersten beiden Sätzen zusammen. Verschlagene Angaben und leichte Fehler führten zu einem 22:25 bzw. 21:25 und Riecks Fazit: „Wir haben wenig mit dem Kopf gespielt.“ Da Solingen gleichzeitig keine Laufkundschaft darstellt, stand die Spielgemeinschaft früh mit dem Rücken zur Wand.

Rieck greift in die Trickkiste

Doch vor dem dritten Durchgang setzte Florian Rieck nicht etwa zur Generalpredigt an, sondern bediente sich eines kleinen Kniffes. „Ich habe den Mädels gesagt, dass wir nicht umsonst in die Walachei gefahren sind und jetzt bei 0:0 anfangen.“ Denn gleichzeitig wusste der Coach bei zunehmender Spieldauer um das Nervenflattern der jungen Gegnerinnen, die in dieser Saison schon drei Partien mit 2:3 aus der Hand gegeben hatten. Das Ziel also: In die Köpfe der Volleys zu kommen.

Das erledigte Tsomi Okwara und führte die Bobos zu einem 25:20, dem ein 25:22 folgte. Die Tiebreak-gestählte Spielgemeinschaft (drei Erfolge in drei Partien) hatte im Entscheidungssatz dann leichtes Spiel und nahm die zwei Zähler mit einem 15:5 zurück gen Heimat.

Florian Rieck kommentierte nach Spielschluss: „Da ich nicht in der Vergangenheit rühren will, sage ich: Unter den Umständen sind zwei Punkte mega. Wir haben die letzten sechs Spiele gewonnen und arbeiten jetzt weiter an unserer Nervenstärke.“ Die ist nötig, um im Derby und Spitzenspiel kommenden Samstag gegen den TB Osterfeld zu bestehen.