TSG Kirchhellen will gegen VfL Rheinhausen bestehen

In der Handball-Bezirksliga sind an diesem Wochenende nur die Akteure der am Ball. Das Spiel der Zweitmannschaft vom SC Bottrop gegen den MSV Duisburg, welches ursprünglich für Sonntag angesetzt war, muss verschoben werden.

Den Grund liefert ein Corona-Verdachtsfall auf Seiten der Duisburger, die dahingehend eine Spielverlegung angestrebt haben. Ein Termin zur Neuansetzung steht noch aus.

Derweil suchen die Kirchhellener in ihrem sechsten Saisonspiel nach der nächsten Möglichkeit, endlich die ersten Punkte der Saison einzufahren. In den ersten fünf Anläufen ging die TSG gänzlich leer aus, sodass das Team von der Loewenfeldstraße einmal mehr im Tabellenkeller festhängt.

Auch Konkurrenz tut sich schwer

Positiv aus Sicht der Kirchhellener: Auch die unmittelbare Konkurrenz in der Abstiegsregion tut sich bisweilen schwer, weshalb schon ein einziger Sieg die TSG umgehend in eine deutlich bessere Ausgangsposition befördern würde. Aussichtslos erscheint die Lage der Kirchhellener daher noch keineswegs, wenngleich der bisherige Verlauf stark an die letzten beiden Spielzeiten erinnert in welchen die TSG bis zum Schluss zittern musste.

Doch auf die Mannschaft von Trainer Florian Buddenborg wartet am Sonntag (17.45 Uhr) in heimischer Halle erneut eine hohe Hürde, die es zu überwinden gilt. Zu Gast sein wird dann der VfL Rheinhausen. Die Duisburger zählen zum Kreis der Aufstiegsfavoriten und starteten erwartungsgemäß gut in die Saison, vier Siege aus fünf Partien weist das VfL-Konto derzeit vor. Für die Kirchhellener gibt es gegen die Konkurrenz aus der Spitzengruppe kaum etwas zu verlieren.

