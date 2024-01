TSG Kirchhellen verpasst die Überraschung beim Spitzenreiter

Kirchhellen Die Meier-Sieben zeigt beim Turnerbund Oberhausen eine mitreißende Leistung, steckt zwei Rote Karten weg, verliert aber dennoch knapp:

Die TSG Kirchhellen hat am 13. Spieltag eine sportliche Überraschung nur um Haaresbreite verpasst. Auch im zweiten Anlauf bot der Aufsteiger aus dem Bottroper Norden dem souveränen Spitzenreiter Turnerbund Oberhausen einen 60-minütigen Schlagabtausch auf Augenhöhe.

Doch ähnlich wie bereits in der Hinserie, mussten sich die Kirchhellener erneut knapp geschlagen geben. So hatte die Sieben von Trainer Sebastian Meier im Auswärtsspiel mit 28:32 (14:17) das Nachsehen. Das Resultat rief beim Team von der Loewenfeldstraße gemischte Gefühle hervor, wie Sebastian Meier durchblicken ließ. „Natürlich können wir uns nun auf eine wirklich gute Leistung berufen“, so der TSG-Coach, „aber am Ende zählen die Punkte und die haben wir leider nicht geholt. Dabei wäre es durchaus möglich gewesen.“

Viel auszusetzen hatte der Kirchhellener Trainer am Auftritt seiner Schützlinge indes nicht. Meier: „Wir haben hier und da vielleicht ein paar Chancen ausgelassen, aber ansonsten kann ich kaum einen Kritikpunkt ausmachen. Es war eine wirklich gute und mannschaftlich geschlossene Darstellung, die wir abgeliefert haben.“

Meier ärgert sich über das Schiedsrichtergespann

Einzig die Gegebenheiten vor Ort sorgten bei den Kirchhellenern für Unmut und ließen Meier Kritik am Unparteiischengespann üben. „In der Halle herrschte viel Unruhe, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld. Der TBO verfügt sicherlich über eine starke Truppe. Sie haben es aber auch clever gemacht und die Schiedsrichter haben sich davon anstecken lassen, die Leidtragenden waren leider wir.“ Hierfür sprächen zwei Rote Karten gegen die TSG, die aus Sicht von Meier „überhart waren. Es wurden nahezu identische Situationen mit zweierlei Maß beurteilt.“

Nichtsdestotrotz hielten die Kirchhellener dem Tempo des Tabellenführers von Beginn an stand und den Spielverlauf über weite Strecken gänzlich offen. Meier: „Wir haben gut verteidigt und uns keineswegs versteckt.“ Über ein 14:17 zur Pause erkämpfte sich die TSG bis zur 48. Minute noch einmal auf 24:26 heran und blieb somit auch in der Schlussphase in Schlagdistanz zum TBO.

Erst in den finalen Spielszenen setzten sich die Oberhausener entscheidend durch und ließen die Kirchhellener punktlos die Heimreise antreten. Meier: „Wir wissen, dass wir jetzt punkten müssen. Aber wir sind absolut zuversichtlich und glauben an uns. Deshalb gehen wir die kommenden Aufgaben optimistisch an.“

