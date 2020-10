TSG Kirchhellen kassiert eine kuriose Last-Minute-Pleite

Wie viel Pech kann eine Mannschaft eigentlich haben? Dieser Frage scheinen derzeit die Bezirksliga-Handballer der TSG Kirchhellen nachzugehen. Denn das Team unterlag auch in ihrem sechsten Saisonspiel – doch das überraschend knappe 22:23 (10:12) gegen den VfL Rheinhausen hatte einen besonders dramatischen Charakter. Denn den entscheidenden Siegtreffer erzielte der VfL mit der Schlusssirene per Freiwurf.

„Das passiert so auch nicht alle Tage“, versuchte TSG-Trainer Florian Buddenborg die Pleite mit Humor zu nehmen, „da war unser Gegner selbst überrascht. Für uns passt es dagegen ins Bild.“ Denn im Grunde zeigten die Kirchhellener gegen den Tabellendritten eine gute Leistung und verdienten sich viel Lob. „Unsere Abwehr stand kompakt, wir haben sehr gut mitgehalten“, so Buddenborg. Zehn Minuten vor dem Ende hatte die TSG die Überraschung dicht vor Augen (20:18). „Legen wir da noch einen drauf, ist der Sack so gut wie zu. Aber diese Chance haben wir leider verpasst“, so der TSG-Coach.

