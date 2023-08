TSG Kirchhellen ist heiß - SC Bottrop startet mit Sorgen

Bottrop. Die Handballer der TSG Kirchhellen brennen auf die neue Saison. Beim SC Bottrop sorgen Feierlichkeiten und einige Ausfälle für Sorgenfalten.

Das Warten hat für die Bottroper Handball-Landesligisten ein Ende. Ab dem kommenden Wochenende gehen der SC Bottrop und die TSG Kirchhellen wieder auf Punktejagd – die TSG startet dabei als Aufsteigerin und Liganeuling und freut sich auf die bevorstehenden Aufgaben. Dabei hält die neue Spielzeit nicht nur für die Bottroper Vertreter eine zusätzliche Hürde parat: Aufgrund der bevorstehenden Ligareform zur nächsten Saison wird es eine erhöhte Anzahl an Absteigern geben. Andererseits winkt bei einer entsprechend positiven Platzierung der Sprung in die Verbandsliga.

Mit diesem Aufstieg liebäugeln beide Bottroper Teams. Ein Abstieg auf die Bezirksebene soll dagegen tunlichst vermieden werden. „Unser Ziel ist es definitiv, unter die ersten acht Mannschaften zu kommen“, äußert sich Kirchhellens Coach Sebastian Meier vor dem ersten Spieltag. „Wir wollen genügend Teams hinter uns lassen und uns nicht mit dem Abstiegsthema beschäftigen müssen.“

Ähnlich sieht es SC-Trainer und Rückkehrer Jens Pitlinski, der seiner Sieben in der kommenden Saison einiges zutraut. „Ich glaube schon, dass wir die Qualität haben werden, um uns weiter oben einzuordnen. Wir sind selbstbewusst. Allerdings wissen wir auch um die Schwere der Aufgabe.“

So gestaltet sich schon die erste Ligapartie für den SC Bottrop als wegweisende Aufgabe. Zwar darf der SCB am Sonntag (16.45 Uhr) vor heimischer Kulisse gegen den SV Straelen starten. Zwei Punkte sollen für das Pitlinski-Team dabei bestenfalls herausspringen. „Das muss in jedem Heimspiel unser Anspruch sein“, führt der SC-Coach fort. Allerdings entpuppt sich eine private Feierlichkeit am Vorabend als Herausforderung. Pitlinski: „Wir wollten die Partie verschieben. Zumindest konnten wir nun die Anwurfzeit in den späten Nachmittag verlegen. Sonst wäre es kritisch geworden.“

SC Bottrop kämpft mit Feierlichkeiten und einigen Ausfällen

Daneben haben die Bottroper in der ersten Meisterschaftswoche noch mit einigen sicheren Personalausfällen zu kämpfen, wie Pitlinski verrät. „Wir haben Langzeitverletzte und einige Jungs, die angeschlagen sind oder anderweitig fehlen werden.“ So fehlt dem SC etwa Luca Scherz, hinter Luca Wiese steht ein Fragezeichen. „Ein wenig mangelt es noch an der spielerischen Routine“, so der SC-Coach, „die Vorfreude darauf, dass es endlich wieder richtig losgeht, ist aber trotzdem da. Wir werden nur auf unser eigenes Spiel schauen und wollen uns stetig verbessern.“

Nach Meisterschaft und Aufstieg wollen sich die Handballer der TSG Kirchhellen nun in der Landesliga behaupten. Foto: Berufsfotograf Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Eine riesige Vorfreude ist auch bei der TSG Kirchhellen angesichts der geglückten Rückkehr in die Landesliga zu verzeichnen. „Die Mannschaft brennt seit dem Aufstieg förmlich darauf, endlich in der neuen Liga zu starten“, sagt Sebastian Meier.

Der TSG-Coach zeigt sich optimistisch und nimmt dabei auch ein letztes Vorbereitungsspiel der TSG als Gradmesser: Am vergangenen Sonntag unterlagen die Bottroper der ETG Recklinghausen in einem munteren Spiel mit 33:38. Meier: „Da hatten wir anfangs kleinere Probleme, den Zugriff zum Gegner zu finden. Hintenraus haben die Jungs es aber gut gelöst, daher war es ein sehr guter letzter Test für uns.“

TSG Kirchhellen hat gute Erinnerungen an den ersten Gegner

Nun bauen die Kirchhellener darauf, im ersten Auswärtsspiel am Sonntag (13.45 Uhr) beim OSC Rheinhausen II ein noch besseres Resultat zu erzielen und bestenfalls die ersten Saisonpunkte einzufahren. Meier: „Unser Gegner ist uns natürlich noch ein Stück weit aus der gemeinsamen Bezirksligazeit bekannt, allerdings hat es beim OSC den einen oder anderen Wechsel gegeben. Wir haben bei unseren letzten Gastspielen in Rheinhausen oft ganz gut ausgesehen, aber die Vergangenheit zählt nicht. Wir wissen, was uns erwartet, weshalb vor allem unsere Defensive funktionieren muss.“

Derweil haben die Bottroper Trainer mit einigem Interesse wahrgenommen, dass die Landesliga bereits zu Wochenbeginn den ersten Aderlass zu verzeichnen hatte. Denn mit dem ATV Biesel II hat sich ein erster Konkurrent vorzeitig zurückgezogen, sodass die Mönchengladbacher als erster Absteiger bereits feststehen. Meier: „Der Rückzug wird Gründe haben. Gleichzeitig spielt er mit Blick auf die Reformierung in die Karten.“ Der Kreis an Teams, die Auf- und Abstieg unter sich ausmachen, hat sich dadurch auf zwölf reduziert. Der SC und die TSG wollen eine gute Rolle einnehmen und sich für die Verbandsliga empfehlen.

