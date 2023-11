TSG Kirchhellen fordert Tabellendritten TV Issum alles ab

Issum. Eine gute Leistung gegen den ungeschlagenen Tabellendritten TV Issum bleibt für die TSG ohne Lohn. Trainer Sebastian Meier betont das Postitive.

Ein starker Auftritt des Liganeulings blieb ohne den verdienten Lohn. Denn die TSG Kirchhellen verkaufte sich im Auswärtsspiel beim TV Issum am Samstagabend extrem teuer und hatte sicherlich die Chance darauf, beim bis dato noch ungeschlagenen Tabellendritten Punkte zu holen.

Allerdings gaben die letzten zehn Minuten des Spiels den Ausschlag zugunsten der Gastgeber, da der TSG im entscheidenden Moment die Kraftreserven ausgingen. So stand für die Kirchhellener am Ende ein 28:33 (17:15). „Das ärgert uns schon ein wenig“, resümierte TSG-Trainer Sebastian Meier, „wer bis zum Schluss auf Augenhöhe mitmischt, der will natürlich auch gerne etwas mitnehmen.“

Bis zum 28:28 (50.) gingen die Kirchhellener mit Issum im Gleichschritt und hatten beste Aussichten auf einen Überraschungserfolg beim favorisierten TVI. Doch in der Schlussphase schien das Tor des Gegners für die TSG wie zugenagelt, der Ball wollte die Torlinie einfach nicht mehr passieren. „Issum hat es dann auch einfach gut und clever gemacht“, gestand Meier, „wir haben gegen eine wirklich gute Mannschaft gespielt. Umso löblicher ist eigentlich auch unsere eigene Leistung zu werten.“

TSG Kirchhellen setzt sich auf vier Tore ab

Dazu hatte der Klub aus dem Bottroper Norden definitiv allen Grund: Frech und mutig startete das Team von der Loewenfeldstraße in die Partie und legte, angeführt von einem mit acht Toren gut aufgelegten Max Bergmann, immer wieder knapp vor.

Über ein 7:5 (12.) zogen die Kirchhellener bis zur 21. Minute auf vier Tore davon (14:10) und schockten die Gastgeber vor über 150 Zuschauern in einer stimmungsvollen Halle ordentlich. Meier: „Insgesamt war es ein sehr temporeiches und gutes Handballspiel. Ich denke, wir haben eine interessante Partie gesehen.“

Den Vorsprung hielten die Kirchhellener bis zum Pausenpfiff. Erst nach dem Seitenwechsel sollte der TVI das Ergebnis umbiegen – binnen sechs Minuten egalisierte der Tabellendritte den Rückstand und legte fortan knapp vor. Meier: „In einer Phase ist der Gegner dann bis auf drei Tore davongezogen, allerdings haben wir darauf sehr gut geantwortet.“

Denn anstatt Nerven zu zeigen, holte die TSG bis zum 28:28 auf. Erst die nachfolgende Schlussphase brachte die Entscheidung. Meier: „Wir nehmen aus diesem Spiel definitiv das Positive für uns mit und sind fest davon überzeugt, dass wir mit einer solchen Leistung künftig wieder punkten werden.“

So schon bestenfalls am kommenden Sonntag, wenn der SV Straelen bei der TSG gastiert (13 Uhr). „Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, in welchem wir uns zeigen und siegreich sein wollen.“

