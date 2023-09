TSG Kirchhellen fährt im dritten Anlauf ersten Sieg ein

Dinslaken. Starke Defensive ist der Schlüssel zum ersten Saisonsieg: Aufsteiger TSG Kirchhellen setzt sich souverän bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade II durch.

Die TSG Kirchhellen hat den ersten Saisonsieg in der noch jungen Spielzeit unter Dach und Fach gebracht. Bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade II setzte sich die Sieben von Coach Sebastian Meier mit 35:26 (18:11) durch und belohnte sich im dritten Anlauf endlich mit Zählbarem für ihre gute Leistung.

Für Meier selbst war es eine Bestätigung der vorigen Wochen, in denen sich die Kirchhellener als Aufsteiger bereits teuer verkauft hatten, zunächst jedoch noch leer ausgingen. „Ich denke, dass wir unseren Knackpunkt in der Vorwoche erlebt haben“, so Meier.

Der TSG-Trainer spielte damit auf die Niederlage gegen den Turnerbund Oberhausen im vorigen Spiel an. Der TBO zählt für Meier zu den diesjährigen Landesliga-Topteams, allerdings boten die Kirchhellener dem starken Gegner über die gesamten 60 Minuten Paroli. „Das war für uns ein Schlüsselmoment“, fuhr Meier fort, „denn da hat die Mannschaft gemerkt, dass sie in dieser Liga mithalten kann. Diese Einstellung konnten wir erfolgreich in das Spiel gegen die HSG transportieren.“

TSG Kirchhellen lässt nur elf Gegentore in der ersten Halbzeit zu

Insbesondere in der Abwehr legten die Gäste in Dinslaken den Grundstein zum Sieg, als sie den Hiesfeldern zu Spielbeginn kaum Tore ermöglichten und die HSG im ersten Durchgang insgesamt bei überschaubaren elf Gegentreffern hielten. „Das ist natürlich ein super Wert, auf den wir aufbauen konnten“, resümierte Meier.

Der Kirchhellen-Trainer erlebte auf dem Parkett eine gut aufgelegte TSG, die nicht nur defensiv überzeugte, sondern auch im eigenen Angriffsspiel ihre Möglichkeiten nutzte. So stand für die Kirchhellener bereits zur Pause eine klare Führung.

In den zweiten 30 Minuten setzte die TSG ihre Spielweise nahtlos fort und hielt die HSG damit stets auf sicherer Distanz. In Gefahr gerieten die Punkte somit bis zum Schlusspfiff nicht mehr. So wurde dem Liganeuling ein letztlich souveräner erster Saisonsieg ermöglicht, auf den die Kirchhellener künftig noch weiter aufbauen wollen.

Meier: „Dieser erste Erfolg tut nochmal zusätzlich gut. Hätten wir verloren, würden wir irgendwann zwangsläufig unter Druck stehen. So können wir nun zurecht sagen, dass wir im kommenden Spiel unbedingt nachlegen wollen.“

Zunächst hat die TSG aber am kommenden Wochenende spielfrei – ungern, wie Meier äußert: „Wir hätten gerne direkt weitergemacht. So richtig passt uns diese Pause daher nicht.“ Erst in der darauffolgenden Woche greift das Meier-Team wieder ins Geschehen ein, wenn am 23. September (18.30 Uhr) das Gastspiel beim SV Schermbeck ansteht.

