TSG Kirchhellen: Dämpfer im letzten Spiel der Hinrunde

Kirchhellen Die Handballer der TSG Kirchhellen beenden die Hinrunde mit einer Niederlage. Der Landesligist unterlag dem TV Biefang unerwartet deutlich:

Ausgerechnet im letzten Spiel der Hinrunde erwischte die TSG Kirchhellen einen rabenschwarzen Tag. Vor heimischem Publikum musste der Aufsteiger aus dem Bottroper Norden einen herben Dämpfer hinnehmen und sich dem TV Biefang deutlich mit 26:36 (8:19) geschlagen geben.

Ausgerechnet gegen die Gäste aus Oberhausen, die vor dem direkten Duell noch hinter der TSG platziert waren, hatte sich das Team um TSG-Trainer Sebastian Meier ursprünglich einiges ausgerechnet und ist am Ende deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Meier: „Das ist für uns alle natürlich eine herbe Enttäuschung. Wir haben uns einen guten Hinserienabschluss durch eine erste Halbzeit, in der überhaupt nichts zusammenlief, zunichtegemacht.“

Gegen Biefang sollte den Gastgebern an der Loewenfeldstraße in den ersten 30 Spielminuten beinahe überhaupt nichts gelingen. Zwar sprang für die TSG zunächst die 1:0-Führung heraus – doch es sollte der einzige Moment in der gesamten Partie bleiben, in welcher die Bottroper überhaupt vorne lagen. Denn danach übernahmen die gut aufgelegten Gäste aus der Nachbarstadt die Regie auf dem Parkett und legten nach fünf Minuten bereits auf 5:1 vor. So zeichnete sich schon in der Anfangsphase ab, dass die TSG an diesem Tag einen schweren Stand haben sollte.

Zwar reagierte der Kirchhellener Coach und nahm bis zur 17. Spielminute bereits zwei Auszeiten, doch auch diese brachten keine Besserung. Entsprechend haderte Meier insbesondere mit der Einstellung seiner Schützlinge. „Man kann sicherlich einen schlechten Tag haben, das ist nicht verwerflich. Allerdings waren wir überhaupt nicht präsent und haben Einsatz und Willen vermissen lassen“, so Meier, „so dürfen wir uns nicht präsentieren und müssen die Geschehnisse im Nachgang nochmal aufarbeiten. Denn diese erste Halbzeit war nicht landesligareif.“

TSG Kirchhellen steigert sich in der zweiten Halbzeit

Dass die Bottroper es auch besser können, haben sie zumindest im zweiten Spielabschnitt unter Beweis gestellt. So wurde die Partie nach dem Seitenwechsel ausgeglichener gestaltet, auch wenn die erhoffte Aufholjagd der Kirchhellener ausblieb. Meier: „Immerhin hat die Mannschaft Moral bewiesen und sich nicht hängen lassen, sondern es in den zweiten 30 Minuten einigermaßen vernünftig gemacht.“

Meier weiter: „Wir haben im Angriff unsere Chancen besser genutzt, sind dadurch zu mehr Toren gekommen. Einen echten Zugriff zum Spiel hatten wir aber über die gesamte Zeit nicht.“ Immer wieder hielten die Gäste aus Biefang den Vorsprung bei etwa zehn Toren und konterten die Bemühungen der Kirchhellener bis zum Schluss.“

Meier: „Mit einem Sieg hätten wir die Hinrunde deutlich positiver abschließen und uns eine gute Ausgangsposition für die Rückserie erarbeiten können. Wir sind immer noch im Soll und haben alle Möglichkeiten. Klar ist aber auch, dass wir uns in unserer Leistung wieder steigern müssen.“

Eine entsprechende Steigerung dürfte aufseiten der TSG mit Blick auf den Jahresabschluss ohnehin notwendig sein, wenn im letzten Heimspiel ein Sieg gelingen soll: Mit dem OSC Rheinhausen II gastiert am Sonntag (11.45 Uhr) das „Team der Stunde“, wie Meier den Gegner aus Duisburg beschreibt, an der Loewenfeldstraße. Der OSC ist derzeit Tabellendritter und setzte sich schon zum Saisonstart mit 29:20 gegen die Kirchhellener durch. Meier: „Wir werden aber natürlich alles daran setzen, dass wir uns wieder besser präsentieren.“

