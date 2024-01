TSG Kirchhellen: „Bringt nichts, auf die Tabelle zu schauen“

Kirchhellen Der Aufsteiger will die Verbandsliga-Quali schaffen. Doch noch fehlen dem Team Punkte. Trainer Sebastian Meier erklärt, was noch passieren muss:

Die TSG Kirchhellen steht in der Landesliga vor entscheidenden Wochen. In gleich fünf aufeinander folgenden Partien trifft der Aufsteiger von der Loewenfeldstraße unter anderem auf direkte Konkurrenten aus dem Tabellenmittelfeld. Den Handballern bietet sich somit die große Chance, die bisherigen Leistungen in äußerst wertvolle Punkte umzumünzen und damit die eigene Ausgangsposition deutlich zu verbessern. Gleichwohl nimmt Kirchhellens Trainer Sebastian Meier seine Mannschaft aber auch in die Pflicht, wie er im WAZ-Interview vor dem kommenden Heimspiel gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade II am Sonntag (11.45 Uhr) anführt.

Herr Meier, in der Tabelle geht es mit Blick auf die Verbandsligaqualifikation sehr eng zu, die TSG liegt im Klassement auf Rang zehn. Wie bewerten Sie aus Kirchhellener Sicht die aktuelle Situation?

Tatsächlich gestaltet es sich sehr spannend, zwischen Platz sechs und zehn liegen ja gerade einmal drei Punkte. Aus eben diesem Grund sind wir bislang aber auch sehr zuversichtlich, dass wir die Saison zu einem guten Abschluss bringen können und werden. Denn entschieden ist noch lange nichts. Der Ausgang ist ja völlig offen, auch der direkte Vergleich zwischen manch einem Team könnte mitunter entscheidend werden. Im Grunde haben wir alles in der eigenen Hand.

Die TSG ist wie schon in der Hinrunde auch mit zwei Niederlagen in die Rückserie gestartet. Ist dadurch mittlerweile ein gewisser Erfolgsdruck zu spüren?

Wir haben die ersten beiden Spiele verloren, dadurch hat sich für uns im Vergleich zur ersten Saisonhälfte aber im Grunde überhaupt nichts geändert. Was wir für uns aus den beiden letzten Partien mitnehmen, ist die Gewissheit, dass wir auch gegen starke Gegner guten und konstanten Handball spielen können. Die Botschaft ist aber klar: Wir müssen das „gut spielen“ in den kommenden Wochen mit Punkten bestätigen, alles andere zählt nicht. Der Blick geht dahingehend aber nur auf uns selbst, denn die eigene Leistung ist das Einzige, was wir beeinflussen können. Es bringt uns nichts, ewig auf die Tabelle zu schauen.

Was spricht aus ihrer Sicht für die TSG Kirchhellen? Wo sehen Sie die Stärken des Teams?

Es ist grundlegend eine sehr positive Entwicklung zu erkennen. Mit einer einzigen Ausnahme haben wir eine Grundstabilität in unserer Spielweise erlangt, stehen in der Defensive sehr solide und bringen auch unser Tempospiel aufs Parkett. Die TSG verfügt über einige Tugenden, der wir uns auch in den kommenden Wochen bedienen wollen. Wir wissen, was wir können, und wollen genau das jetzt umsetzen. Wenn wir etwa daran anknüpfen, wie wir zuletzt in Oberhausen aufgetreten sind, dann können wir sehr zuversichtlich sein.

Vor Ihnen liegen nun zwei Heimspiele in Folge: Zunächst geht es für die TSG am Sonntag gegen Hiesfeld, dann kommt der SV Schermbeck. Welche Ziele haben Sie sich für diese Partien gesetzt?

Wir wollen beide Heimspiele gewinnen, das ist ganz klar. Diesen Anspruch haben wir. Für den Fall, dass uns dies gelingen sollte, würde sich die Tabelle auch gleich wieder deutlich positiver gestalten. Gerade gegen Hiesfeld, die ja Tabellenfünfter sind, erwartet uns aber eine gehörige Aufgabe, die HSG spielt einen sehr konstanten Ball und steht quasi zwischen den Topteams und dem breiten Mittelfeld. Jedoch konnten wir das Hinspiel für uns entscheiden und daran wollen wir nun vor eigenem Publikum anknüpfen. Wir sind personell gut aufgestellt und werden über einige Optionen verfügen. Deshalb sind wir ebenso zuversichtlich, dass der Knoten platzen wird.

