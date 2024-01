TSG Kirchhellen biegt Spiel und tankt neues Selbstvertrauen

Kirchhellen Gegen Hiesfeld/Aldenrade II bleibt die TSG in den ersten fünf Minuten torlos. Am Ende steht jedoch ein wichtiger Sieg gegen den Tabellenfünften:

Ließe sich der Druck, der von den Handballern der TSG Kirchhellen am Sonntagmittag abgefallen ist, per Lautstärke messen, so wäre dies vermutlich noch in einem weiten Radius rund um die Loewenfeldstraße wahrzunehmen gewesen.

Denn der Jubel des Landesligisten fiel ausgelassen aus und ließ die Kirchhellener zudem gehörig durchatmen, nachdem ihnen im Heimspiel gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade II ein beinahe schon dramatisches 22:21 (9:12) gelungen war. Auch TSG-Trainer Sebastian Meier war die Erleichterung nach dem Abpfiff spürbar anzumerken, der von einem „enorm wichtigen Sieg“ sprach. „Das tut uns gerade in dieser Phase und mit Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenz richtig gut.“

Dabei erkannte Kirchhellens Trainer im Vergleich zur Vorwoche zwar ein gegensätzliches Erscheinungsbild, als sich der Tabellenzehnte bei der Niederlage gegen Spitzenreiter TB Oberhausen (28:32) zwar gute Noten verdiente, nach Punkten jedoch leer ausging.

TSG Kirchhellen lässt zu viele Chancen ungenutzt

Hingegen offenbarte die TSG gegen Hiesfeld gerade im eigenen Angriffsspiel einigen Optimierungsbedarf. „Dafür haben wir diesmal aber die zwei Zähler geholt“, so Meier, „am Ende ist mir das lieber, auch wenn diese Partie einige Nerven gekostet hat. Unter dem Strich können wir sagen, dass wir den Tabellenfünften zwei Mal geschlagen haben. Das sind für uns immens wichtige Punkte.“

Als Erfolgsgarant für die Kirchhellener erwies sich dabei auch Schlussmann Christian Hirschfelder, der seine Farben immer wieder mit starken Paraden im Spiel hielt und sich als sicherer Rückhalt für die Gastgeber erwies. „Er war an diesem Tag sicherlich mit ein Faktor dafür, dass wir diese Partie gewonnen haben“, hob Meier den jungen TSG-Keeper hervor.

Mit Teamgeist zum vierten Saisonsieg: Die TSG Kirchhellen holte ganz wichtige Punkte.

Daneben verdienten sich die Bottroper insbesondere im Kollektiv durch ihre kämpferische Leistung lobende Worte ihres Trainers. „Es war mit Sicherheit nicht unsere beste Saisonleistung. Aber die Mannschaft hat sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben, sondern immer wieder in dieses Spiel hineingebissen. Dazu konnten wir unseren Gegner gerade in den letzten 20 Minuten, auch bedingt durch eine wirklich gute Abwehrarbeit, vor gehörige Probleme stellen.“

Erst nach fünf Minuten der erste Torerfolg

Dabei verlief das Heimspiel der Kirchhellener gegen die HSG zunächst überhaupt nicht wie geplant. Denn nach einem wackeligen Start sah sich die Meier-Sieben schnell mit 0:4 in Rückstand. „Da kann der Kopf zur zusätzlichen Hürde werden“, bemerkte der TSG-Trainer.

Erst ein Tor von Philipp Klemin nach mehr als fünf Minuten zum 1:4 brach den Bann. Nachfolgend fanden die Kirchhellener den Anschluss und verkürzten auf 3:4 (10.) und schließlich auf 8:9 (26.). Zu mehr sollte es für die Gastgeber vorerst aber nicht reichen, da sich neben vielen ausgelassenen Torchancen auch technische Fehler ins Spiel der TSG einschlichen. So lag Hiesfeld zur Pause nicht unverdient mit 12:9 vorne.

Und auch der Start in den zweiten Durchgang brachte kaum Aussicht auf Besserung, als die Gastgeber erneut strauchelten und nach 35 Minuten bereits mit 10:16 hinten lagen. Gefallen sind die Kirchhellener jedoch nicht – dank Hirschfelder, der beste HSG-Chancen entschärfte, und dank einer kompakten Defensive, die ab der 38. Minute nur noch ganze vier Gegentore zuließ.

Jetzt geht es gegen den SV Schermbeck weiter

Meier: „Das war unser Schlüssel zum Erfolg. Wir konnten immer weiter verkürzen und dadurch auch unseren Gegner zunehmend wackeln lassen.“ Spätestens mit der ersten Führung (18:17) durch Max Bergmann hatte die TSG dann auch die Stimmung von der Tribüne auf ihrer Seite, das Duell auf dem Parkett entwickelte sich in der Schlussviertelstunde zu einem Schlagabtausch mit gänzlich offenem Ausgang.

So hatte 120 Sekunden vor dem Ende erneut Hiesfeld knapp die Nase vorne (20:21), doch die nachfolgenden Angriffe wussten die Kirchhellener zu entschärfen und ihrerseits in zwei Tore umzumünzen, die sich als äußerst wertvoll erweisen sollten. Meier: „Auf diesen Erfolg wollen wir unbedingt aufbauen. Vor uns liegen noch weitere wegweisende Spiele, in denen wir Boden gutmachen können.“

Weiter geht es für die TSG Kirchhellen erst am 18. Februar. Und dann steht in der Sporthalle an der Loewenfeldstraße das nächste wegweisende Spiel auf dem Programm. Die Meier-Sieben empfängt den Tabellenelften SV Schermbeck. Im Hinspiel hatten Meier und Co. mit 22:25 das Nachsehen. Eine weitere Niederlage gegen den direkten Konkurrenten würde die Hoffnungen auf die Verbandsliga-Qualifikation wohl deutlich schmälern.

Die TSG Kirchhellen ließ sich auch von einem hohen Rückstand nicht unterkriegen. Foto: Jennifer Ruß / TSG Kirchhellen

