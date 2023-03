TSG Kirchhellen: Bald lohnt sich der Blick auf die Tabelle

Bottrop. Bezirksliga-Spitzenreiter TSG Kirchhellen konzentriert sich im Moment nur auf sich selbst. Bald wird der Blick auf andere aber interessant.

Maximal sechs Spieltage trennen die Handballer der TSG Kirchhellen noch vom langersehnten Aufstieg in die Landesliga. Bisweilen hält sich der Spitzenreiter der Bezirksliga dezent zurück und will von seiner nahezu perfekten Ausgangslage kaum etwas wissen – dabei hat die Mannschaft um Trainer Sebastian Meier allen Grund dazu, mit breiter Brust in die finalen Spieltage der hiesigen Meisterschaft zu gehen.

Denn erst ein einziges Mal ging der Verein aus dem Bottroper Norden in dieser Spielzeit als Verlierer vom Feld, der Vorsprung auf die Konkurrenz beträgt bereits vier Punkte. „Natürlich sind wir in einer sehr guten Position“, sagt Meier zwar, „aber auf die Tabelle können wir in ein paar Wochen schauen. Bis dahin wollen wir weiter unsere Aufgaben erledigen.“

Die nächste Aufgabe für die TSG Kirchhellen lautet am Sonntag (11.45 Uhr) TV Biefang II: In diesem Duell sind die Rollen klar verteilt. Denn während das Meier-Team auf Platz eins thront, hängt die Biefang-Reserve als Tabellenvorletzter tief im Keller fest. Zudem gelang den Bottropern schon in der Hinrunde ein deutliches 27:15. Und mit Unterstützung aus dem Landesligakader ist beim TVB kaum zu rechnen.

Sebastian Meier baut einmal mehr auf eine gute Leistung des eigenen Teams: „Wir wollen wieder unser Spiel spielen, in der Abwehr gut stehen und dann schnell und druckvoll umschalten.“ Groß sei die Überzeugung, die Partie mit eigenen Mitteln zu dominieren und zu lenken.

Spannend wird es am darauffolgenden Spieltag: Während die TSG gegen Alstaden das nächste Heimspiel bestreitet, treffen mit dem HSV Dümpten und dem VfL Rheinhausen die beiden Verfolger aufeinander. Eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen könnte sich dann bereits abzeichnen.

