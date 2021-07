Triathlon: Tyler Smuda wird Zweiter bei 30 Grad im Schatten

Tyler Smuda landete beim Triathlon in Nordhausen auf dem zweiten Rang

Bottrop. Bei seinem fünften Triathlon innerhalb von sechs Wochen ging Tyler Smuda als Führender in den 200-Meter-Sprint. Am Ende fehlte knapp die Kraft.

Nachwuchs-Triathlet Tyler Smuda hat in Nordhausen seinen fünften Triathlon innerhalb von sechs Wochen absolviert.

Für ihn war es nicht nur der wohl härteste Wettkampf in diesem Jahr sondern auch der, bei dem die Entscheidung zwischen dem ersten und zweiten Platz mit 0,6 Sekunden Abstand denkbar eng war.

Beim Rennen hat Tyler Smuda Zeit zum Taktieren

Von Beginn an schlugen die Athleten ein hohes Tempo an und es blieb keine Zeit für taktische Spielchen. Smuda lag nach dem Radfahren noch auf Platz drei in einer vierköpfigen Gruppe. Bei 30 Grad im Schatten wurde es dann ein brutaler Ausscheidungslauf bis zum Zielstrich.

Nach einem 200-Meter-Sprint in Führung liegend ging Smuda fünf Meter vor der Linie die Kraft aus und er musste sich mit Platz zwei zufrieden geben. Nach den anstrengenden Wochen geht es jetzt erstmal in eine zweiwöchige Wettkampfpause damit sich Körper und Geist erholen können.

