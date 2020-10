Manchmal liegen Erwartung und Realität weiter auseinander, als die vorderen Schneidezähne von Werder Bremens Niclas Füllkrug. Gerade ambitionierte Kreisliga-Teams müssen sich dieser hässlichen Wahrheit immer wieder stellen. Coach Carter kann davon ein Lied singen.

In diesem Fall geht es übrigens nicht um seine Zahnreihen, sondern um die zum Saisonstart hoch gesteckten Ziele. In der Vorbereitung sah alles noch sehr gut aus. Er formte seine Schützlinge mit Foltermethoden à la „Quälix“ Magath zu Amateurspielern, die immerhin für 90 Minuten Luft besitzen. Sonst sah man schon nach den paar Stufen in den Umkleiden den ein oder anderen Fitnesslegastheniker kollabieren.

In der Vorbereitung lief für den Trainer noch alles nach Plan

Mit knapp 30 Mann im Kader konnte der Übungsleiter in die Spiele starten und einiges auf und neben dem Platz ausprobieren. Dabei stellte er immer wieder mit Schrecken fest, was seine Ascheathleten nicht können. Dennoch, eine grundsolide Vorbereitung wurde durchgezogen.

Mittlerweile fehlen weit über zehn etatmäßige Spieler bis auf unbestimmte Zeit. Dies hat natürlich negative Auswirkungen auf die Punktausbeute. Die hohe Zahl der Ausfälle führt mittlerweile dazu, dass sogar der Trainer höchstselbst seine Fußballschuhe schnüren muss. Und da er bei den Fitnessübungen in der Vorbereitung eher den überwachenden Part übernommen hat, kann man sich vorstellen, wie es um seine Ausdauer steht.

Und dann steht der untrainierte Coach plötzlich wieder selbst auf dem Feld

Immerhin lässt sich die jahrelange Fußballerfahrung nicht komplett verlernen. Auch wenn es mal wieder schön ist, auf dem Platz zu stehen, sehnt sich Coach Carter wieder nach einem breiten Kader. Aber ob das besser wird, wo doch jetzt Fifa 21 rausgekommen ist, bleibt abzuwarten.

Lukas Schneider ist Bottroper und leidenschaftlicher Amateurfußballer. Der 25-Jährige ist Torhüter des SV 1911 Bottrop und teilt mit uns in seiner Kolumne „1911 Freunde“ den Blick auf das nicht selten skurril komische Innenleben des kleinsten Bottroper Kreisliga-Vereins.