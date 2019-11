Bottrop. Trotz Oberliga-Aufstieg kehrte Till Overberg der HSG Hiesfeld/Aldenrade den Rücken. Bei seinem Heimatklub fühlt er sich an der richtigen Adresse.

Die Handballer von Adler 07 Bottrop haben sich am Samstag die Tabellenführung in der Bezirksliga zurück erobert. Till Overberg drückte dem Spitzenspiel gegen den Alstadener TuS seinen Stempel auf.

Zehn Treffer mit einem gebrochenen Finger. Wie geht das und warum muss das sein?

Es ist ja nur der linke Ringfinger. Und der Bruch ist auch schon sechs Wochen her. Ich habe das vor dem Spiel mit unserem Arzt abgesprochen und habe im Training ausprobiert, ob es geht. Mit einer Bandage war das dann kein Problem. Ich wollte der Mannschaft unbedingt helfen, für uns ging es schließlich auch um die Tabellenführung.

Du hast dich zu Saisonbeginn einem Verein angeschlossen, der sportlich deutlich unter deinen Möglichkeiten liegt. Warum?

Ich bin hier ja nicht neu. Ich habe schon von den D-Junioren bis zu den Senioren bei den Adlern gespielt. Dass ich von der HSG Hiesfeld/Aldenrade zurück gewechselt bin, hat auch damit zu tun, dass ich seit zwei Jahren immer wieder leichte Rückenprobleme habe. Bei mir wurden zwei Bandscheibenvorfälle diagnostiziert. Oberliga möchte ich deshalb weder meinem Rücken antun, noch der Mannschaft. Wenn ich eine Position besetzte, dann aber immer wieder ausfalle, das geht auf diesem Niveau nicht. Hier bei den Adlern wissen alle, dass ich mich immer wieder zurückzunehmen muss und nicht für jedes Spiel einsatzbereit bin.

Was macht die DJK Adler 07 für dich aus?

Momentan läuft es einfach optimal. Unser Trainer ist engagiert und richtig gut drauf. Sebastian sorgt dafür, dass die Qualität im Training stimmt. Das lässt sich auch an den Ergebnissen ablesen. Wir haben bislang alle Spiele gewonnen. Für uns als Spieler ist es besonders schön, dass momentan so viele Zuschauer zu unseren Spielen kommen. Das spornt zusätzlich an. Für mich ist Adler 07 keine Notlösung, sondern ein Verein zum Wohlfühlen.