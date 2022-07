Tennisvereine in Bottrop laden zu Schnuppereinheiten ein

Bottrop. Der TC Blau-Gelb Eigen, der TC Waldfriede und der VfL Grafenwald beteiligen sich an der Aktion „Bottrop spielt Tennis“. Alle Trainingszeiten:

Auch in den Sommerferien 2022 laden die Bottroper Tennisvereine wieder zu „Bottrop spielt Tennis“ ein. Mit Unterstützung der Sparkasse Bottrop werden an drei Standorten Schnuppertrainings für Neu- und Wiedereinsteiger angeboten.

„Tennis ist ein Familiensport, leicht zu erlernen und eine Lifetime-Sportart. Hier kann sogar der Enkel mit dem Opa spielen“, unterstreicht Tennis-Fachschaftsleiter Michael Amft die Vorteile seines Sports. In den Sommerferien sollen erneut auch die Nicht-Tennisspieler die Möglichkeit bekommen zu familienfreundlichen Konditionen in den Sport hineinzuschnuppern.

Attraktives Angebot in der Ferienzeit

„Wir wollen mit den Schnupperterminen für die Bottroper Bevölkerung ein attraktives und zusätzliches Sportangebot in der Urlaubszeit schaffen“, erklärt Amft. Die Anmeldung erfolgt bei den Vereinen und den zuständigen Trainern und Ansprechpartnern.

Erhoben wird lediglich ein Kostenbeitrag von drei Euro pro Person für die Tennisstunde in einer Kleingruppe oder mit der ganzen Familie. Kinder und Jugendliche, die ein S-Club-Konto haben, spielen sogar kostenlos.

TC Blau-Gelb Eigen: Am Schlangenholt werden am 27. und 30. Juli sowie am 1. August Schnuppertrainings-Einheiten angeboten, jeweils in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr. Ansprechpartner ist Anton Radev (0172/2852215).

TC Waldfriede: An der Herderstraße macht die Aktion am 16., 21., 28. und 30. Juli sowie am 4. August halt. Anmeldungen und weitere Informationen gibt Stefanie Lindemann (0163/8038986).

VfL Grafenwald: Am Sensenfeld wird am 25. Juli und am 7. August in der Zeit zwischen 18 und 21 Uhr aufgeschlagen. Anmeldungen sind möglich bei Volker Schmidt: sportwart@vfl-grafenwald-tennis.de

